В 2024 году в Украине продолжает действовать программа жилищных субсидий, позволяющая снизить расходы на коммунальные услуги для семей, тратящих более 15% своего дохода на оплату этих услуг.

В 2024 г. в Украине продолжает действовать программа жилищных субсидий для семей, расходы которых на коммунальные услуги превышают 15% среднемесячного дохода. Кроме высоких расходов на коммунальные услуги, необходимо соответствовать определенным имущественным критериям. В скором времени начнется назначение субсидий на отопительный сезон.

Субсидии покрывают расходы на жилищно-коммунальные услуги, абонентское обслуживание, плату за управление домом и приобретение горючего горючего (отдельно выплачивается раз в год). В заявлении следует указать, какие именно услуги нуждаются в субсидии. Оформить субсидию можно, обратившись в Пенсионный фонд, через ЦНАП, уполномоченный в местном совете или воспользовавшись онлайн-инструментами: через портал "Действие", вебпортал Пенсионного фонда, приложение ПФУ для смартфонов или отправив документы по почте в адрес фонда.

Офлайн

Чтобы подать заявление оффлайн, его нужно подать лично. Не забудьте взять с собой дополнительные документы, если это нужно (договор аренды, справка ВПЛ, договор о реструктуризации долга и т.п.), паспорт, а также иметь открытую банковскую карту с указанным IBAN для получения выплат.

Онлайн

Чтобы подать заявку онлайн, воспользуйтесь личным кабинетом на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины. Для этого необходимо:

Авторизируйтесь на портале с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП). В разделе "Коммуникации по ПФУ" найдите пункт "Заявление на жилищную субсидию или льготу". Заполните все поля и загрузите сканированные документы.

Источник: Телеграф

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