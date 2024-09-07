Итальянцы, возможно, не оценили бы такую ​​пиццу, но судья "Мастер Шеф" Эктор Хименес Браво поделился с украинцами максимально простым и быстрым рецептом.

Известный шеф-повар, ресторатор, судья кулинарного проекта "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво показал, как приготовить вкусную пиццу на лаваше за считанные минуты.

Это идеальный вариант, если вам нужно что-то очень быстро приготовить, но чтобы блюдо было вкусным и питательным. К тому же не придется возиться с замесом теста и с духовкой, потому что "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво готовит пиццу на сковороде.

Для приготовления ленивой пиццы "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво берет следующие ингредиенты:

лаваш круглый – 2 шт.

сыр

колбаса

бекон

кетчуп

Сначала на сухой антипригарной сковороде "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво раскладывает колбасу, нарезанную кольцами, и начинает жарить на среднем огне. Колбасу равномерно посыпаем тертым сыром, а сверху выкладываем кусочки бекона.

Когда сыр начнет плавиться, "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво добавляет сверху кетчуп, накрывает одним круглым лавашем и переворачивает пиццу лавашем вниз. Переворачивать удобно с помощью тарелки, как показано в видео (чтобы посмотреть, пролистайте вниз).

Сверху накрываем пиццу вторым лавашем и жарим до золотистой хрустящей корочки с обеих сторон. Готовую пиццу перекладываем на тарелку, разрезаем и наслаждаемся.

Если дополнить такую ​​пиццу салатом, получится идеальный сбалансированный прием пищи с достаточным количеством белков, жиров, углеводов и клетчатки.

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