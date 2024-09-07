Военный эксперт рассказал, что сейчас происходит на Угледарском направлении, и объяснил, почему российские оккупационные войска там настолько активизировались.

Угдерар – очень важный город в связке с Волновахой, и он всегда рассматривался как очень важный объект для продолжения контрнаступательных действий украинской армии.

Об этом рассказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ Сергей Грабский в интервью Politeka Online.

"Волноваха – это очень важный коммуникационный центр, это крупный железнодорожный узел, и поэтому огневое даже воздействие по этому направлению для противника имеет очень большое значение", – заявил Сергей Грабский.

По словам военного эксперта, Курахово является предтечей Угледара, и если посмотреть на карту, то можно увидеть, что наступательные действия армии рф в районе Покровска имеют своей целью создать нависание над Курахово.

"Давайте не забывать, что там находится важный энергетический объект, и уже после этого такими активными действиями принудить украинские войска к отступлению из района Угледара, то есть вытеснить их, и это является таким очевидным фактом, вытеснить с территории Донецкой области как минимум", – пояснил Сергей Грабский.

Эксперт отметил, что противник, понимая, что он не совсем успешно ведёт боевые действия на Покровском направлении, предпринял попытки аналогичные тому, что мы видели на Торецком направлении, именно поэтому мы сейчас наблюдаем активизацию оккупантов в районе Угледара.

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