Хотя их креативность и страсть к любимым вещам и людям огромны и достойны похвалы, дела могут очень быстро пойти наперекосяк.

Положительные качества этого знака Зодиака могут обернуться против него же и стать отрицательными.

Верьте во что хотите относительно Раков.

Знаки зодиака Рак проявляют наибольшую жестокость, когда чувствуют себя преданными.

Они могут быть как вашими главными фанатами, так и вашими самыми большими ненавистниками.

У всех знаков зодиака есть какие-то отрицательные черты, но Раки известны своей жестокостью к тем, кто не выражает своих намерений открыто.

Знаки зодиака Рак очень сдержанны, когда дело касается проявления своих истинных чувств.

Если вы обнаружите, что тоскуете по любви Рака, вы заметите, насколько высока его стена.

В обычный день Раки считаются одними из самых любящих и заботливых людей, с которыми можно подружиться, но если Рак почувствует, что вы его предали, берегитесь его гнева.

Вы не сможете этого сделать, пока они не увидят ваши истинные намерения.

В тот момент, когда Рак чувствует, что на его территорию вторглись, он включает защитный щит и переходит в режим ярости.

Они в глубине души знают, как плохо все обернется, но в конце концов, это была твоя вина! Ты перешел границу и теперь должен за это заплатить.

Желая поступать так, как им хочется, Раки совершенно не боятся последствий своих действий, какими бы большими или маленькими они ни были.

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