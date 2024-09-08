Четыре знака зодиака, которые будут «любимцами вселенной», пока Венера находится в Весах до 22 сентября 2024 год.

В Весах Венера находится в домициле, что означает, что она дома в этом знаке, открывая возможности для оптимизма, романтики и планирования, поскольку она находится в кардинальной модальности.

Хотя август принес много перемен и, возможно, усложнил сохранение пути и достижение наших целей, Венера в Весах действует как охлаждающий эффект, особенно когда эта планета образует трин с Юпитером в Близнецах.

Хотя все получат выгоду от этой энергии, четыре знака зодиака будут фаворитами вселенной с большим отрывом.

1. Весы

В вашем знаке Венера позволяет вам развивать более крепкие отношения с самим собой. Хотя вы открыты для получения любви от других, ваша цель сейчас — сосредоточиться на себе. Венера возвращает вам позитивную энергию, давая вам маяк света и надежды, особенно с Юпитером, делающим аспект к вашему знаку. Транзит призывает вас принять свою уверенную сторону и не чувствовать себя ограниченными тем, что на горизонте.

Хотя транзит может показаться сложным поначалу, этот период может заставить вас подтолкнуть себя к открытию любви и заботы, в которых вы нуждаетесь. Венера в вашем знаке может принести столь необходимую вам поддержку, которую вы желаете. Это хорошее время, чтобы восстановить связь с друзьями и изучить, как создать более крепкую связь с вашим романтическим партнером.

2. Козерог

Одним из преимуществ Венеры в Весах станет оптимизм, который вы испытываете при управлении обязанностями. Транзит произойдет в самой высокой точке вашей карты, что позволит вам быть более готовыми к компромиссу с теми, кто работает в сфере карьеры или образования. Ваша экстраверсия и готовность помочь удивят вас. Венера в месте жительства означает, что отношения меняются в сторону позитива, поэтому, если были напряженные отношения с коллегами или друзьями, теперь вы можете их исправить.

Поскольку это кардинальное положение, вы будете гораздо увереннее брать на себя ответственность и быть лидером. Венера помогает вашей ауре быть более гостеприимной, что может помочь вам стать маяком света в групповых мероприятиях. Конечно, вы столкнетесь со многими обязанностями, поскольку это также сезон Девы , не говоря уже о том, что Плутон вернулся в ваш знак. Однако уверенность, которую вы обретете сейчас, позволит вам достичь прорывов.

3. Овен

Напряжение, возможно, усилилось в августе, но теперь, когда Венера находится в вашем партнерском доме, это может принести некоторую успокаивающую энергию, поскольку вы сможете быть более спокойными, заботливыми и сострадательными по отношению к окружающим. Ожидайте, что люди будут смотреть на вас в другом свете, особенно когда вы столкнетесь с испытанием на работе или в школе, поскольку Плутон теперь снова в Козероге.

Прелесть этого периода в том, что вы можете чувствовать себя во многом самим собой, но с большей дипломатичностью. Вместо того, чтобы проталкиваться вперед без плана, сезон Девы заставляет вас успокоиться и обдумать все, а не реагировать.

4. Близнецы

Артистическая энергия Венеры позволит вам отправиться на поиски, чтобы усовершенствовать те дары, которые у вас есть, и развить их. С Юпитером в вашем знаке ваши таланты усилились. Венера в другом воздушном знаке Весы позволяет вам нацеливаться на все, что вам нравится. Почему? Ну, Юпитер усиливает многие ключевые части вашей карты. Вы можете увидеть, как Венера поможет вам исцелить разрушенные отношения, найти свои цели и продолжить строить свой фундамент.

Самое захватывающее в этом транзите — насколько радостным и прекрасным может быть это время, особенно если вы работаете в творческой сфере. Венера и Юпитер позволяют вам идти на творческий риск и вдохновляться окружающими вас людьми. Это ваш момент, чтобы овладеть своими талантами и показать их миру.

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