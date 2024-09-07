На этот раз звезда "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова рассказала, как приготовить голубец-пирог без сложного приготовления капусты и ее скручивания после.
Ингредиенты:
- 700 г капусты (1 шт)
- 200 г моркови
- 200 г лука
- 50 г риса
- 500 г фарша (свинина, говядина или смесь)
- 1 ч. л. сухого чеснока
- 1,5 ч. л. соли
- 1 ч. л. кориандра
- 100 г сметаны
- 2 зубчика чеснока
- 0,5 ч. л. соли
- 200 г томатного соуса
Приготовление:
Уберите у капусты кочерыжку, капусту разрежьте на несколько частей и отварите в кипящей воде. После этого осторожно отделите листья и дайте им остыть. Рис отварите до полуготовности, рассказала "Мастер Шеф" Литвинова.
Морковь и лук нарежьте мелким кубиком и обжарьте на сковороде. "Мастер Шеф" Литвинова заметила, дальше лучше смешать в миске фарш, отварной рис, обжаренные морковь и лук, сухой чеснок, соль и кориандр. После уже можно приступать ко второму этапу.
В смазанную маслом форму выложите слой капустных листьев, делится "Мастер Шеф" Литвинова.На капусту выложите слой начинки. Повторите слои, завершая капустными листьями.
В небольшой миске смешайте сметану, измельченные чеснок и соль. Добавьте томатный соус и тщательно перемешайте. Полейте пирог соусом и накройте форму фольгой. Запекайте в разогретой до 180°C духовке около 1 часа.
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