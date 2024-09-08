На этот раз звезда "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова рассказала, как приготовить пиццу всего за 25 минут из ингредиентов, которые точно есть у вас дома

Ингредиенты:

12 ломтиков тостового хлеба

100 мл оливкового масла

20 г базилика или петрушки

160 г томатного соуса

160 г моцареллы

100 г ветчины

2 зубчика чеснока

Приготовление:

Вырежьте круги из тостового хлеба, используя стакан, советует "Мастер Шеф" Литвинова. В металлической форме для выпечки сформируйте корзинки из хлеба. Это можно сделать руками или использовать стакан меньшего диаметра для удобства.

Нарежьте чеснок и базилик или петрушку. Смешайте с оливковым маслом. Промажьте каждую хлебную корзинку полученной смесью.

Поставьте корзинки в разогретую до 180°C духовку и запекайте 10 минут. Пока корзинки запекаются, нарежьте ветчину и моцареллу, добавила "Мастер Шеф" Литвинова.

Достаньте корзинки из духовки, намажьте их томатным соусом. Выложите внутрь ветчину, а сверху разместите моцареллу. Верните корзинки в духовку и запекайте еще 10 минут, пока моцарелла не расплавится и не начнет золотиться.

"Мастер Шеф" Литвинова заметила, перед подачей лучше всего дать корзинкам немного остыть, немного холодными мини-пиццы будут даже вкуснее.

Последние новости Украины:

Напомним, звезда "Мастер Шеф" Литвинова дала простой рецепт домашних запеченных роллов.

Как сообщала Politeka, звезда "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова дала рецепт быстрой и безопасной домашней шаурмы.

Также Politeka писала, что Татьяна Литвинова показала, как приготовить настоящую украинскую чесночную колбасу.