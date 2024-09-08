Звезда кулинарного проекта "Мастер Шеф" Елизавета Глинская рассказала, как сделать вкусное печенье за несколько минут.

На этот раз у себя в Instagram победительница и экс-судья кулинарного шоу "Мастер Шеф" Елизавета Глинская поделилась, как приготовить невероятное овсяное печенье всего за 15 минут.

Ингредиенты:

100 г овсяных хлопьев (быстрого приготовления) (приблизительно 6,5 ст. л. с горкой)

100 г муки (примерно 3 ст. л. с горкой + 1 ч. л. с горкой)

4 г разрыхлителя (1 ч. л. с горкой)

Соль по вкусу

Корица или ванильный сахар по вкусу

50 г яйца (1 шт.)

100 г сахара (приблизительно 4 ст. л. с горкой)

80 г сливочного масла (жирностью 82%)

Приготовление:

Смешайте муку, овсяные хлопья, разрыхлитель, соль и корицу или ванильный сахар. Перемолите смесь в измельчителе, блендере или как вам удобно до состояния муки, рассказывает "Мастер Шеф" Глинская.

Пересыпьте смесь в миску и добавьте сахар. Хорошо перемешайте. После вмешайте яйцо и растопленное сливочное масло. Тщательно еще раз перемешайте до однородности. Тесто должно быть услегка липким, подмечает "Мастер Шеф" Глинская.

Разделите тесто на девять равных частей. "Мастер Шеф" Глинская рассказывает, далее сформируйте из каждой части шарики, слегка приплюсните их (чтобы получить форму шайбы) и выложите на противень, выстланный пергаментной бумагой.

Выпекайте в разогретой до 180°C духовке с конвекцией 15-16 минут. Оставьте печенье остывать при комнатной температуре.

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