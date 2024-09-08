В Instagram победительница и экс-судья кулинарного шоу "Мастер Шеф" Елизавета Глинская предложила сделать невероятные пампушки с маком и лимонным кремом по ее детальному рецепту.
Ингредиенты:
- 100 мл молока
- 25 г свежих дрожжей
- 10 г сахара
- Опара (см. выше)
- 100 г яйца (примерно 2 яйца)
- 70 г сахара
- Цедра одного лимона
- 150 мл молока
- 4 г соли
- 100 г сливочного масла (82%)
- 600 г муки
Лимонный крем:
- 50 мл лимонного сока
- 50 мл воды
- Цедра одного лимона
- 125 г сахара
- 100 г яйца (примерно 2 яйца)
- 100 г сливочного масла (82%)
Маковая начинка:
- 70 г мака
- 70 г сахара
- 70 г обжаренного грецкого ореха
- Растительное масло для фритюра
- Сахарная пудра для осыпания
Приготовление:
Смешайте молоко, сахар и дрожжи. Оставьте на 30 минут при комнатной температуре, пока смесь не начнет пузыриться. В большой миске объедините опару, яйца, сахар, молоко, цедру лимона, соль, муку и размягченное сливочное масло.
Замесите тесто, накройте миску пленкой или полотенцем и оставьте при комнатной температуре на 2 часа, посоветовала "Мастер Шеф" Глинская.
Промойте мак, проварите его в течение 1 часа, затем сцеживайте воду и обсушите мак бумажным полотенцем. Смешайте мак с сахаром, перемелите в блендере или кофемолке до состояния мелкой крошки, добавьте размягченное сливочное масло и тщательно перемешайте.
"Мастер Шеф" Глинская рассказала, далее смешайте лимонный сок, цедру, сахар и яйца в кастрюле. Проваривайте на медленном огне, помешивая, 10-15 секунд. Процедите через сито, добавьте холодное сливочное масло и охладите.
После возьмите тесто, разделите его на кусочки. Далее, по словам Глинской, в центр каждого кусочка поместите маковую начинку, сформируйте шарики и накройте полотенцем. Оставьте на 30 минут.
Разогрейте растительное масло в глубокой сковороде или фритюрнице. Жарьте пончики несколько минут и после не забудьте избавиться от лишнего масла, чтобы угощение не пропиталось им, подметила "Мастер Шеф" Глинская.
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