В Instagram победительница и экс-судья кулинарного шоу "Мастер Шеф" Елизавета Глинская предложила сделать невероятные пампушки с маком и лимонным кремом по ее детальному рецепту.

Елизавета Глинская

Ингредиенты:

  • 100 мл молока
  • 25 г свежих дрожжей
  • 10 г сахара
  • Опара (см. выше)
  • 100 г яйца (примерно 2 яйца)
  • 70 г сахара
  • Цедра одного лимона
  • 150 мл молока
  • 4 г соли
  • 100 г сливочного масла (82%)
  • 600 г муки
Лимонный крем:
  • 50 мл лимонного сока
  • 50 мл воды
  • Цедра одного лимона
  • 125 г сахара
  • 100 г яйца (примерно 2 яйца)
  • 100 г сливочного масла (82%)
Маковая начинка:
  • 70 г мака
  • 70 г сахара
  • 70 г обжаренного грецкого ореха
  • Растительное масло для фритюра
  • Сахарная пудра для осыпания

Приготовление:

Смешайте молоко, сахар и дрожжи. Оставьте на 30 минут при комнатной температуре, пока смесь не начнет пузыриться. В большой миске объедините опару, яйца, сахар, молоко, цедру лимона, соль, муку и размягченное сливочное масло.

Замесите тесто, накройте миску пленкой или полотенцем и оставьте при комнатной температуре на 2 часа, посоветовала "Мастер Шеф" Глинская.

Промойте мак, проварите его в течение 1 часа, затем сцеживайте воду и обсушите мак бумажным полотенцем. Смешайте мак с сахаром, перемелите в блендере или кофемолке до состояния мелкой крошки, добавьте размягченное сливочное масло и тщательно перемешайте.

"Мастер Шеф" Глинская рассказала, далее смешайте лимонный сок, цедру, сахар и яйца в кастрюле. Проваривайте на медленном огне, помешивая, 10-15 секунд. Процедите через сито, добавьте холодное сливочное масло и охладите.

После возьмите тесто, разделите его на кусочки. Далее, по словам Глинской, в центр каждого кусочка поместите маковую начинку, сформируйте шарики и накройте полотенцем. Оставьте на 30 минут.

Разогрейте растительное масло в глубокой сковороде или фритюрнице. Жарьте пончики несколько минут и после не забудьте избавиться от лишнего масла, чтобы угощение не пропиталось им, подметила "Мастер Шеф" Глинская.

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