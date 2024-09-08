Звезда кулинарного проекта "Мастер Шеф" Елизавета Глинская дала несколько советов, чтобы угощение получилось сладким, воздушным и без горького привкуса.

В Instagram победительница и экс-судья кулинарного шоу "Мастер Шеф" Елизавета Глинская предложила сделать невероятные пампушки с маком и лимонным кремом по ее детальному рецепту.

Ингредиенты:

100 мл молока

25 г свежих дрожжей

10 г сахара

Опара (см. выше)

100 г яйца (примерно 2 яйца)

70 г сахара

Цедра одного лимона

150 мл молока

4 г соли

100 г сливочного масла (82%)

600 г муки

Лимонный крем:

50 мл лимонного сока

50 мл воды

Цедра одного лимона

125 г сахара

100 г яйца (примерно 2 яйца)

100 г сливочного масла (82%)

Маковая начинка:

70 г мака

70 г сахара

70 г обжаренного грецкого ореха

Растительное масло для фритюра

Сахарная пудра для осыпания

Приготовление:

Смешайте молоко, сахар и дрожжи. Оставьте на 30 минут при комнатной температуре, пока смесь не начнет пузыриться. В большой миске объедините опару, яйца, сахар, молоко, цедру лимона, соль, муку и размягченное сливочное масло.

Замесите тесто, накройте миску пленкой или полотенцем и оставьте при комнатной температуре на 2 часа, посоветовала "Мастер Шеф" Глинская.

Промойте мак, проварите его в течение 1 часа, затем сцеживайте воду и обсушите мак бумажным полотенцем. Смешайте мак с сахаром, перемелите в блендере или кофемолке до состояния мелкой крошки, добавьте размягченное сливочное масло и тщательно перемешайте.

"Мастер Шеф" Глинская рассказала, далее смешайте лимонный сок, цедру, сахар и яйца в кастрюле. Проваривайте на медленном огне, помешивая, 10-15 секунд. Процедите через сито, добавьте холодное сливочное масло и охладите.

После возьмите тесто, разделите его на кусочки. Далее, по словам Глинской, в центр каждого кусочка поместите маковую начинку, сформируйте шарики и накройте полотенцем. Оставьте на 30 минут.

Разогрейте растительное масло в глубокой сковороде или фритюрнице. Жарьте пончики несколько минут и после не забудьте избавиться от лишнего масла, чтобы угощение не пропиталось им, подметила "Мастер Шеф" Глинская.

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