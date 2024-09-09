Этот рецепт яблочного пирога очень простой – в нем много начинки и мало муки, он получается в меру сладкий, очень нежный и вкусный.

Шеф-повар Валентина Кущ показала, как приготовить "невидимый" яблочный пирог. Невидимый он потому, что теста в нем так мало, что его и не видно.

"Я еще сделала крошку – крамбл (можно и без нее, но советую сделать) и получилось просто замечательно. Пирог очень просто делается и активной работы 10 минут. Ну это же шикарно!", – советует шеф-повар.

Для крамбла нам понадобится:

сахар – 80 г

сливочное масло (холодное) – 50 г

мука – 100 г

Для пирога берем:

яблоки – 5 шт. (лучше брать разных сортов)

изюм или сушеная клюква - 50 г (можно и без них)

орехи – 50 г (по желанию)

лайм или лимон – 0,5 шт.

молоко - 200 г

яйца – 2 шт.

сахар – 150 г

ванильный сахар – по желанию

мука – 70 г

разрыхлитель - 5 г

корица – по желанию

Яблоки чистим, разрезаем пополам и нарезаем очень тонкими кусочками. Если есть, то добавляем сухофрукты, орешки, цедру и сок лимона и перемешиваем – это наша начинка.

Отдельно готовим тесто-заливку. Для этого в миске смешиваем до однородности молоко, яйца, сахар, ванильный сахар и муку с разрыхлителем.

Для крамбла холодное сливочное масло рубим ножом, а затем руками быстро смешиваем до однородной крошки с мукой и сахаром.

Форму застилаем пергаментом. На дно насыпаем половину крамбла, выкладываем яблочную начинку, заливаем тестом, а сверху посыпаем остальным крамблом.

Выпекать такой яблочный пирог нужно в разогретой до 180 градусов духовке до румяности (примерно 1 час – 1 час 20 минут). Обязательно даем пирогу остыть, а затем нарезаем и наслаждаемся.

Последние новости Украины:

Рецепт легкого пирога на йогурте от победительницы "Мастер Шеф": очень просто и вкусно.

Вместо котлет: рецепт картофельных дерунов с курицей.

Вкусно, как в ресторане: рецепт популярного итальянского салата из помидоров.