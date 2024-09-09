Шеф-повар Валентина Кущ показала, как приготовить "невидимый" яблочный пирог. Невидимый он потому, что теста в нем так мало, что его и не видно.
"Я еще сделала крошку – крамбл (можно и без нее, но советую сделать) и получилось просто замечательно. Пирог очень просто делается и активной работы 10 минут. Ну это же шикарно!", – советует шеф-повар.
Для крамбла нам понадобится:
- сахар – 80 г
- сливочное масло (холодное) – 50 г
- мука – 100 г
Для пирога берем:
- яблоки – 5 шт. (лучше брать разных сортов)
- изюм или сушеная клюква - 50 г (можно и без них)
- орехи – 50 г (по желанию)
- лайм или лимон – 0,5 шт.
- молоко - 200 г
- яйца – 2 шт.
- сахар – 150 г
- ванильный сахар – по желанию
- мука – 70 г
- разрыхлитель - 5 г
- корица – по желанию
Яблоки чистим, разрезаем пополам и нарезаем очень тонкими кусочками. Если есть, то добавляем сухофрукты, орешки, цедру и сок лимона и перемешиваем – это наша начинка.
Отдельно готовим тесто-заливку. Для этого в миске смешиваем до однородности молоко, яйца, сахар, ванильный сахар и муку с разрыхлителем.
Для крамбла холодное сливочное масло рубим ножом, а затем руками быстро смешиваем до однородной крошки с мукой и сахаром.
Форму застилаем пергаментом. На дно насыпаем половину крамбла, выкладываем яблочную начинку, заливаем тестом, а сверху посыпаем остальным крамблом.
Выпекать такой яблочный пирог нужно в разогретой до 180 градусов духовке до румяности (примерно 1 час – 1 час 20 минут). Обязательно даем пирогу остыть, а затем нарезаем и наслаждаемся.
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