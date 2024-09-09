У себя в Instagram участница "Мастер Шеф" Ирина Давиденко показала, как приготовить вкуснейший банош – одно из самых известных блюд гуцульской кухни.
Банош – это густая кукурузная каша, которую варят на сметане, сливках или молоке, а затем заправляют шкварками и брынзой.
Чтобы приготовить банош, звезда "Мастер Шеф" берет следующие ингредиенты:
- лук репчатый – 1 шт. среднего размера
- масло подсолнечное - 20 г
- сало - 100 г
- сметана - 180 г
- кукурузная крупа – 150 г
- вода ~ 300 г (можно заменить сливками или молоком)
- сливочное масло – 50 г
- сахар, соль – по вкусу
- брынза – по вкусу, но щедро
Кроме того, "Мастер Шеф" Ирина Давиденко советует обязательно попробовать добавить в банош сушеную мяту – получится невероятно вкусно и ароматно.
Лук и сало нарезаем мелкими кубиками. Сначала "Мастер Шеф" Ирина Давиденко выжаривает на сковороде сало до состояния золотистых и хрустящих шкварок, убирает их на тарелку, а на вытопившемся жире обжаривает лук.
В сотейнике нагреваем воду, добавляем соль, сахар и сметану. В кипяток звезда "Мастер Шеф" постепенно всыпает кукурузную крупу, постоянно помешивая, чтобы не было комочков. Варим кукурузную кашу на малом огне примерно минут 10 до загустения.
В кашу добавляем измельченную сушеную мяту, сливочное масло и соль по вкусу, перемешиваем. На тарелку выкладываем порцию каши, сверху добавляем шкварки перемешанные с жареным луком, поливаем ложечкой жира, а сверху посыпаем брынзой.
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