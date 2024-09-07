Судья кулинарного шоу "Мастер Шеф", известный шеф-повар и ресторатор Владимир Ярославский поделился с украинцами рецептом одного из своих любимых пирогов.

В этот раз у себя в Instagram судья "Мастер Шеф" Владимир Ярославский показал, как приготовить вкуснейший сливовый пирог с большим количеством начинки.

Чтобы приготовить тесто для пирога, "Мастер Шеф" Владимир Ярославский берет следующие ингредиенты (на форму диаметром 26 см):

мука – 200-220 г

масло сливочное 82.5% - 100 г

сахар – 85 г

ванильный сахар – 5 г

яйцо - 1 маленькое

разрыхлитель - 5 г

Для начинки Мастер Шеф Владимир Ярославский использовал 1,1 кг слив + 30 г сахара.

Для штрейзеля (хрустящей посыпки) нам понадобится:

мука – 170 г

сливочное масло (холодное) – 90 г

сахар – 85 г

корица, апельсиновая цедра, молотый кардамон – по желанию

Сначала "Мастер Шеф" Владимир Ярославский готовит тесто. Для этого масло с яйцом, сахаром и ванильным сахаром взбиваем до однородности. Затем добавляем муку с разрыхлителем, быстро замешиваем тесто и отправляем его в холодильник.

Тем временем из слив удаляем косточки. К половинкам слив добавляем сахар и перемешиваем.

Чтобы приготовить хрустящий и ароматный штрейзель, "Мастер Шеф" Владимир Ярославский смешивает муку с сахаром, специями и цедрой, добавляет холодные кусочки масла и швык разминает все до состояния комочков-крошки.

Первое тесто раскатываем через пергамент, выкладываем в форму и делаем высокие бортики. На тесто выкладываем сливы, а сверху посыпаем штрейзелем. Выпекаем пирог в разогретой до 175 градусов духовке в течение 45 минут, затем выключаем духовку и даем пирогу постоять внутри еще 10 минут.

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