В этот раз у себя в Instagram судья "Мастер Шеф" Владимир Ярославский показал, как приготовить вкуснейший сливовый пирог с большим количеством начинки.
Чтобы приготовить тесто для пирога, "Мастер Шеф" Владимир Ярославский берет следующие ингредиенты (на форму диаметром 26 см):
- мука – 200-220 г
- масло сливочное 82.5% - 100 г
- сахар – 85 г
- ванильный сахар – 5 г
- яйцо - 1 маленькое
- разрыхлитель - 5 г
Для начинки Мастер Шеф Владимир Ярославский использовал 1,1 кг слив + 30 г сахара.
Для штрейзеля (хрустящей посыпки) нам понадобится:
- мука – 170 г
- сливочное масло (холодное) – 90 г
- сахар – 85 г
- корица, апельсиновая цедра, молотый кардамон – по желанию
Сначала "Мастер Шеф" Владимир Ярославский готовит тесто. Для этого масло с яйцом, сахаром и ванильным сахаром взбиваем до однородности. Затем добавляем муку с разрыхлителем, быстро замешиваем тесто и отправляем его в холодильник.
Тем временем из слив удаляем косточки. К половинкам слив добавляем сахар и перемешиваем.
Чтобы приготовить хрустящий и ароматный штрейзель, "Мастер Шеф" Владимир Ярославский смешивает муку с сахаром, специями и цедрой, добавляет холодные кусочки масла и швык разминает все до состояния комочков-крошки.
Первое тесто раскатываем через пергамент, выкладываем в форму и делаем высокие бортики. На тесто выкладываем сливы, а сверху посыпаем штрейзелем. Выпекаем пирог в разогретой до 175 градусов духовке в течение 45 минут, затем выключаем духовку и даем пирогу постоять внутри еще 10 минут.
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