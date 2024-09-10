Чтобы торт пропитался, придется оставить его на ночь в холодильнике, однако вкус так будет даже лучше.

Нужно приготовить этот торт в несколько этапов, однако к утру его вкус будет очень нежным и по-осеннему свежим, рассказывает в Инстаграм кулинар и фудблогер «Anny cooking».

Ингредиенты:

Для коржа:

200 г муки

100 г холодного масла

1 ст.л. сахарной пудры

1/2 ч.л. разрыхлителя теста

Щепотка соли

1 желток

2 ст.л. холодной воды

Для начинки:

500 г запеченной тыквы (превращенной в пюре)

300 г белого сгущенного молока

3 яйца

1/2 ч.л. корицы

Ваниль по вкусу

1 ч.л. крахмала

В миске смешайте муку, сахарную пудру, разрыхлитель теста и соль. Нарежьте холодное масло кубиками и добавьте в миску. Разотрите его с мукой до состояния крошки. Добавьте желток и холодную воду. Быстро замесите тесто.

Заверните тесто в пленку и оставьте в холодильнике около 30 минут. В глубокой миске смешайте пюре из запеченной тыквы, сгущенное молоко, яйца, корицу и ваниль.

В отдельной миске разведите крахмал в небольшом количестве воды и добавьте в основную смесь. Перемешайте. Раскатайте охлажденное тесто и выложите его в форму, формируя бортики. Охладите в холодильнике.

Налейте тыквенную начинку в подготовленную форму с тестом. Выпекайте в разогретой до 210°C духовке 15 минут, затем уменьшите температуру до 170°C и выпекайте еще 40 минут.

Охладите пирог до комнатной температуры, затем поместите в холодильник на 4-5 часов или на ночь.

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