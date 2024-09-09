Астрологи не зря называют Сатурн «надсмотрщиком», когда мы переживаем трудные времена, Сатурн часто оказывается вовлечённым.

По словам астролога Кэндис Чайлдресс , есть три знака, которые имеют кармическую защиту, и «если вы их обманете, карма будет наказана»,но если эти знаки ведут себя ненадлежащим образом, карма «вернется к ним бумерангом».

Знаки зодиака с кармической защитой:

1. Весы

Весы ассоциируются со справедливостью, равенством, дипломатией и правосудием. Весы склонны дважды подумать, прежде чем предпринять действия, которые не являются честными.

Сатурн считается экзальтированным в Весах. Это означает, что он очень комфортно чувствует себя в этом знаке и очень силен. Тем, кто родился под этим знаком, легче иметь дело с Сатурном, чем с другими. И поскольку Сатурн — планета кармы, те, кто обращается с Весами не так, как следует, по сути, имеют дело со Стариком Сатурном, который всегда возвращается к тем, кто действовал неподобающим образом, обычно когда у них самих есть суровый транзит Сатурна .

2. Водолей

Большинство астрологов признают и Сатурн, и Уран правителями Водолея , что означает, что Сатурн чувствует себя в этом знаке как дома. Как и Сатурн, Водолей логичен, рационален и интеллектуален, а также обладает способностью устранять эмоции из ситуации.

Водолеи гораздо более терпимы, чем другие люди, и нужно многое, чтобы вывести кого-то из себя . При этом Чайлдресс объясняет, что «Водолей — это как любимчик учителя для Сатурна, так что будьте осторожны с быстрой кармой, если вы пересекаетесь с Водолеем.

С этим знаком вы имеете дело не только с Сатурном, но и с Ураном, так что в этом случае карма может прийти к вам с совершенно неожиданной стороны или места, когда вы меньше всего этого ожидаете.

3. Козерог

«Золотое дитя» Сатурна, как называет этот знак астролог, «Сатурн правит Козерогом». Сатурн в Козероге считается находящимся на своей родной базе или самым сильным в этом знаке. Сатурн в Козероге отвечает за структурированное обучение, и Сатурн может очень долго ждать, чтобы наконец выдать карму.

Козерог ассоциируется с дисциплиной, ответственностью и мудростью.

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