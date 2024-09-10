Бессменный судья "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво рассказал, как сделать сытный перекус с курочкой, который заменит обычные котлеты.

Ингредиенты:

Куриное филе – 2 шт

Яйца – 2 шт

Газированная минеральная вода (например, Bon Boisson) – 300 мл

Мука – 150 г + 100 г

Перец черный острый – 1 ч.л.

Соль – 1 ч.л.

Перец красный острый – ½ ч.л.

Крахмал кукурузный – 30 г

Масло для фритюра – 0,7 л

Приготовление:

В глубокой миске смешайте 150 г муки, соль, черный и красный перец, яйца и газированную воду до получения однородной массы без комочков и слипшихся приправ, делится "Мастер Шеф" Хименес-Браво.

В другой миске объедините 100 г муки, крахмал и перец.

"Мастер Шеф" Хименес-Браво рассказывает, далее нарежьте куриное филе на небольшие кусочки. Обваляйте каждый кусочек сначала в яичной смеси, затем в смеси из муки и крахмала.

Разогрейте масло во фритюре до нужной температуры и обжаривайте наггетсы до золотистой корочки. С хрустящей корочкой такой мясной перекус легко заменит котлеты, подметил "Мастер Шеф" Хименес-Браво.

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