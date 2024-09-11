В этот раз победитель седьмого сезона проекта "Мастер Шеф" Вадим Бжезинский у себе Instagram показал, как приготовить самые вкусные фаршированные перцы.
"Фаршированные перцы – это просто, быстро и вкусно! Идеальный рецепт, чтобы удивить всех или порадовать себя", – советует победитель "Мастер Шеф".
Для приготовления фаршированных перцев "Мастер Шеф" Вадим Бжезинский берет:
- перец болгарский – 700 г
- грибы (любые) – 100 г
- булгур – 50 г
- лук репчатый – 1 шт. среднего размера
- чеснок – 2 зуб.
- петрушка – 60 г
- кориандр молотый – 1 ч.л.
- фарш куриный – 400 г
- мускатный орех – 0,5 шт.
- лавровый лист – 3 шт.
- томаты в собственном соке – 400 г
- сливочное масло – 20 г
- растительное масло – 30 г
- соль и перец – по вкусу
Грибы, лук и чеснок мелко нарезаем. На разогретой сковороде со сливочным маслом начинаем жарить лук, затем добавляем грибы и чеснок.
Обжаренные грибы с луком "Мастер Шеф" Вадим Бжезинский добавляет в мясной фарш. Также добавляем предварительно отваренный булгур, мелко нарезанную петрушку, натертый мускатный орех, кориандр, соль, перец и перемешиваем все.
Из перцев удаляем семена и фаршируем их.
Для приготовления соуса "Мастер Шеф" Вадим Бжезинский выкладывает на сковороду банку томатов в собственном соку, добавляет лавровый лист, чеснок, соль с перцем.
Выкладываем фаршированные перцы в форму, сверху соус и отправляем их в разогретую до 180 градусов духовку примерно на 40 минут. Подавать фаршированные перцы победитель "Мастер Шеф" советует со сметаной.
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