Победитель кулинарного шоу "Мастер Шеф" Вадим Бжезинский раскрыл идеальный рецепт фаршированного перца, который всегда получается невероятно вкусным и сочным.

В этот раз победитель седьмого сезона проекта "Мастер Шеф" Вадим Бжезинский у себе Instagram показал, как приготовить самые вкусные фаршированные перцы.

"Фаршированные перцы – это просто, быстро и вкусно! Идеальный рецепт, чтобы удивить всех или порадовать себя", – советует победитель "Мастер Шеф".

Для приготовления фаршированных перцев "Мастер Шеф" Вадим Бжезинский берет:

перец болгарский – 700 г

грибы (любые) – 100 г

булгур – 50 г

лук репчатый – 1 шт. среднего размера

чеснок – 2 зуб.

петрушка – 60 г

кориандр молотый – 1 ч.л.

фарш куриный – 400 г

мускатный орех – 0,5 шт.

лавровый лист – 3 шт.

томаты в собственном соке – 400 г

сливочное масло – 20 г

растительное масло – 30 г

соль и перец – по вкусу

Грибы, лук и чеснок мелко нарезаем. На разогретой сковороде со сливочным маслом начинаем жарить лук, затем добавляем грибы и чеснок.

Обжаренные грибы с луком "Мастер Шеф" Вадим Бжезинский добавляет в мясной фарш. Также добавляем предварительно отваренный булгур, мелко нарезанную петрушку, натертый мускатный орех, кориандр, соль, перец и перемешиваем все.

Из перцев удаляем семена и фаршируем их.

Для приготовления соуса "Мастер Шеф" Вадим Бжезинский выкладывает на сковороду банку томатов в собственном соку, добавляет лавровый лист, чеснок, соль с перцем.

Выкладываем фаршированные перцы в форму, сверху соус и отправляем их в разогретую до 180 градусов духовку примерно на 40 минут. Подавать фаршированные перцы победитель "Мастер Шеф" советует со сметаной.

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