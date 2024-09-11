Если вы попробуете добавить к классической творожной запекане тыкву, а также немного мака, то у вас получится очень вкусный, красивый и полезный десерт.

Даже если вы не любите тыкву, этот рецепт вам точно понравится – творожно-тыквенная запеканка легкая в приготовлении, получается невероятно вкусной, нежной и красивой.

Рецепт творожно-тыквенной запеканки показала кулинарная блогерка Наталья Жук. Для творожного слоя нам понадобится:

творог (не сухой) – 400 г

яйца – 2 шт.

сахар – 60-80 г

ванильный сахар – 1 ч.л.

йогурт белый или кефир – 100 г

мука – 3-4 ст.л. с горкой

мак – 1-2 ст.л.

Для тыквенного слоя:

тыква – 500-700 г

яйца – 2 шт.

сахар – 30-60 г

цедра лимона или апельсина

мука - 3-4 ст.л. с горкой

Тыкву нарезаем на куски и запекаем в разогретой до 200 градусов духовке до готовности (примерно 30-50 минут).

Тем временем готовим творожную массу. Творог с яйцами, сахаром, ванильным сахаром, кефиром или йогуртом, а также мукой перебиваем блендером до однородности.

"Если консистенция у вас получилась густая, то добавьте немного молока, а если жидкая, то муки. Все зависит от влажности вашего творога. Также в этот раз я добавила столовую ложку мака", – рассказала кулинар.

Запеченной тыкве даем немного остыть, а затем добавляем к ней сахар по вкусу, цедру и муку и также перебиваем блендером.

Дно формы дня запекания застилаем пергаментом, а бока смазываем сливочным маслом. Посреди формы выкладываем поочередно две столовые ложки творожного теста и две столовые ложки тыквенной массы, пока не закончатся ингредиенты. Тесто само красиво и равномерно растечется.

Выпекать творожно-тыквенную запеканку нужно в разогретой до 190 градусов духовке примерно 45-50 минут. Перед подачей обязательно даем запеканке остыть, лучше даже поставить на несколько часов в холодильник.

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