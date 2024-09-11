Даже если вы не любите тыкву, этот рецепт вам точно понравится – творожно-тыквенная запеканка легкая в приготовлении, получается невероятно вкусной, нежной и красивой.
Рецепт творожно-тыквенной запеканки показала кулинарная блогерка Наталья Жук. Для творожного слоя нам понадобится:
- творог (не сухой) – 400 г
- яйца – 2 шт.
- сахар – 60-80 г
- ванильный сахар – 1 ч.л.
- йогурт белый или кефир – 100 г
- мука – 3-4 ст.л. с горкой
- мак – 1-2 ст.л.
Для тыквенного слоя:
- тыква – 500-700 г
- яйца – 2 шт.
- сахар – 30-60 г
- цедра лимона или апельсина
- мука - 3-4 ст.л. с горкой
Тыкву нарезаем на куски и запекаем в разогретой до 200 градусов духовке до готовности (примерно 30-50 минут).
Тем временем готовим творожную массу. Творог с яйцами, сахаром, ванильным сахаром, кефиром или йогуртом, а также мукой перебиваем блендером до однородности.
"Если консистенция у вас получилась густая, то добавьте немного молока, а если жидкая, то муки. Все зависит от влажности вашего творога. Также в этот раз я добавила столовую ложку мака", – рассказала кулинар.
Запеченной тыкве даем немного остыть, а затем добавляем к ней сахар по вкусу, цедру и муку и также перебиваем блендером.
Дно формы дня запекания застилаем пергаментом, а бока смазываем сливочным маслом. Посреди формы выкладываем поочередно две столовые ложки творожного теста и две столовые ложки тыквенной массы, пока не закончатся ингредиенты. Тесто само красиво и равномерно растечется.
Выпекать творожно-тыквенную запеканку нужно в разогретой до 190 градусов духовке примерно 45-50 минут. Перед подачей обязательно даем запеканке остыть, лучше даже поставить на несколько часов в холодильник.
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