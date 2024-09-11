В Instagram победительница и экс-судья кулинарного шоу "Мастер Шеф" Елизавета Глинская рассказала, как сделать необычные тыквенные вареники.
Ингредиенты:
Для теста:
- 450 г муки
- 10 г соли
- 5 г сахара
- 200 мл воды
- 50 мл тыквенного сока
- 40 г рафинированного масла
- 200 г тыквенного жмыха
- 200 г творога (9%)
- Цедра 1/2 апельсина
- 50 г сахара
Для апельсинового соуса на карамели:
- 100 г сахара
- 40 г сливочного масла
- Филе 2 апельсинов
- Цедра одного апельсина
Приготовление:
Нарежьте тыкву и натрите ее на терке. Процедите, отделив сок от комочков. "Мастер Шеф" Глинская поделилась, далее в кастрюлю добавьте тыквенный сок, воду, соль и сахар, доведите до кипения.
Перемешайте горячую жидкость с мукой и маслом, замесите тесто. Заверните его в пищевую пленку и отправьте в холодильник на 2–3 часа.
В миске смешайте тыквенный жмых, творог и цедру апельсина. Раскатайте тесто. Сформируйте вареники, добавляя в каждый 1/2 ч.л. сахара к начинке, рассказала "Мастер Шеф" Глинская.
Сварите вареники в подсоленной воде. На сковороде приготовьте карамель, растопив сахар. Добавьте сливочное масло, цедру и мякоть апельсина. Проварите соус до густоты, добавила "Мастер Шеф" Глинская.
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