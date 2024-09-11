В Instagram победительница и экс-судья кулинарного шоу "Мастер Шеф" Елизавета Глинская рассказала, как сделать необычные тыквенные вареники.

Ингредиенты:

Для теста:

450 г муки

10 г соли

5 г сахара

200 мл воды

50 мл тыквенного сока

40 г рафинированного масла

200 г тыквенного жмыха

200 г творога (9%)

Цедра 1/2 апельсина

50 г сахара

Для апельсинового соуса на карамели:

100 г сахара

40 г сливочного масла

Филе 2 апельсинов

Цедра одного апельсина

Приготовление:

Нарежьте тыкву и натрите ее на терке. Процедите, отделив сок от комочков. "Мастер Шеф" Глинская поделилась, далее в кастрюлю добавьте тыквенный сок, воду, соль и сахар, доведите до кипения.

Перемешайте горячую жидкость с мукой и маслом, замесите тесто. Заверните его в пищевую пленку и отправьте в холодильник на 2–3 часа.

В миске смешайте тыквенный жмых, творог и цедру апельсина. Раскатайте тесто. Сформируйте вареники, добавляя в каждый 1/2 ч.л. сахара к начинке, рассказала "Мастер Шеф" Глинская.

Сварите вареники в подсоленной воде. На сковороде приготовьте карамель, растопив сахар. Добавьте сливочное масло, цедру и мякоть апельсина. Проварите соус до густоты, добавила "Мастер Шеф" Глинская.

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