В Instagram победительница и экс-судья кулинарного шоу "Мастер Шеф" Елизавета Глинская рассказала, как сделать необычные тыквенные вареники.

Елизавета Глинская

Ингредиенты:

Для теста:

  • 450 г муки
  • 10 г соли
  • 5 г сахара
  • 200 мл воды
  • 50 мл тыквенного сока
  • 40 г рафинированного масла
  • 200 г тыквенного жмыха
  • 200 г творога (9%)
  • Цедра 1/2 апельсина
  • 50 г сахара

Для апельсинового соуса на карамели:

  • 100 г сахара
  • 40 г сливочного масла
  • Филе 2 апельсинов
  • Цедра одного апельсина

Приготовление:

Нарежьте тыкву и натрите ее на терке. Процедите, отделив сок от комочков. "Мастер Шеф" Глинская поделилась, далее в кастрюлю добавьте тыквенный сок, воду, соль и сахар, доведите до кипения.

Перемешайте горячую жидкость с мукой и маслом, замесите тесто. Заверните его в пищевую пленку и отправьте в холодильник на 2–3 часа.

В миске смешайте тыквенный жмых, творог и цедру апельсина. Раскатайте тесто. Сформируйте вареники, добавляя в каждый 1/2 ч.л. сахара к начинке, рассказала "Мастер Шеф" Глинская.

Сварите вареники в подсоленной воде. На сковороде приготовьте карамель, растопив сахар. Добавьте сливочное масло, цедру и мякоть апельсина. Проварите соус до густоты, добавила "Мастер Шеф" Глинская.

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