Купить монету можно будет с 10 сентября 2024 через интернет-магазин нумизматической продукции Национального банка Украины.

Национальный банк выпустил новую памятную монету номиналом 5 гривен, посвященную выдающемуся режиссеру и представителю украинского поэтического кино Сергею Параджанову. Тираж монеты ограничен до 7500 штук, а изготовлена ​​она из серебра 925 пробы. Об этом сообщили в самом Нацбанке.

Купить памятную монету "Сергей Параджанов" можно будет с 10 сентября 2024 через интернет-магазин нумизматической продукции Национального банка Украины. В этом году исполняется 100 лет со дня рождения выдающегося художника, и в его честь с 4 сентября 2024 года вводится в обращение монета, которая продолжает серию "Выдающиеся личности Украины".

Эта монета символизирует непокоренность, творческую свободу и неустанный поиск истины, ставших сутью наследия Параджанова, живущего в каждом его кадре и сцене.

На аверсе монеты на зеркальном фоне изображен стилизованный гранат в разрезе, символизирующий глубину души маэстро, в которой большое место отведено Украине, где он жил и работал.

На реверсе изображен стилизованный портрет Сергея Параджанова и коллаж из фрагментов его работ. Над композицией расположены надписи: "Сергей Параджанов" и "100".

Памятные монеты "Сергей Параджанов" будут доступны для покупки с 10 сентября 2024 г. в интернет-магазине нумизматической продукции Национального банка Украины, а также в банках-дистрибьюторах: Укргазбанк, Таскомбанк, ПриватБанк, Сбербанк и ПУМБ.

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