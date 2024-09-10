По данным Национального банка Украины, в первой половине 2024 90% фальшивых гривневых банкнот приходилось на два номинала старых выпусков.

В Украине наблюдается рост фальшивых гривен. По результатам первого полугодия 2024 года на каждый миллион настоящих банкнот приходится 3,4 подделки, что на 62% больше, чем в прошлом году.

О росте количества подделок сообщили в НБУ, передает "Мінфін".

По данным Национального банка Украины, в первой половине 2024 90% фальшивых гривневых банкнот приходилось на два номинала старых выпусков: 500 гривен образца 2006 года и 200 гривен образца 2007 года.

"У гривней нового образца есть лучшая защита, в частности благодаря современным оптически-сменным элементам, таким как 'оконная' лента и элемент SPARK, который создает кинетические эффекты изменения цвета и движения фонового изображения", - отметили в НБУ.

Среди иностранных валют больше всего подрабатывают доллар, и в 95% случаев это именно 100-долларовая банкнота.

Несмотря на рост количества подделок, в НБУ заверили, что ситуация не является критической. Перед началом полномасштабного вторжения в России показатель фальшивок был значительно выше – 7,1 на 1 миллион настоящих банкнот.

Фальшивые гривны можно распознать несколькими способами. Один из них – проверка купюры под светом. Это позволяет:

Проверить наличие водяных знаков, в частности, портрета, повторяющего изображение на лицевой стороне банкноты, а также цифрового обозначения номинала или графического знака гривны.

Обнаружить сквозной элемент, где цифровое обозначение номинала, видимое по обе стороны банкноты, имеет вид без разрывов и сдвигов при просмотре под светом.

Проверить защитную ленту, полностью погруженную в толщу бумаги. С помощью увеличительного стекла под светом можно увидеть на ленте изображение номинала, надпись ГРН и трезубец в прямом и перевернутом виде.

Еще один способ проверки подлинности купюры – это изменение угла наклона. При этом обращайте внимание на следующие детали:

Изображение . В настоящих банкнотах цвета изображений изменяются при просмотре под разными углами зрения. Также при изменении угла наклона можно увидеть изменение направления движения фонового изображения ленты, что создает кинетический эффект.

. В настоящих банкнотах цвета изображений изменяются при просмотре под разными углами зрения. Также при изменении угла наклона можно увидеть изменение направления движения фонового изображения ленты, что создает кинетический эффект. Полимерная лента частично встроена в толщу бумаги. Она содержит изображение цифрового обозначения номинала и графического знака гривны (в банкнотах номиналом 100-500 грн.), а также Государственного герба Украины. Эта лента обладает ярко выраженным кинетическим эффектом, который можно наблюдать при изменении угла наклона банкноты.

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