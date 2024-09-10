В Украине наблюдается рост фальшивых гривен. По результатам первого полугодия 2024 года на каждый миллион настоящих банкнот приходится 3,4 подделки, что на 62% больше, чем в прошлом году.
О росте количества подделок сообщили в НБУ, передает "Мінфін".
По данным Национального банка Украины, в первой половине 2024 90% фальшивых гривневых банкнот приходилось на два номинала старых выпусков: 500 гривен образца 2006 года и 200 гривен образца 2007 года.
"У гривней нового образца есть лучшая защита, в частности благодаря современным оптически-сменным элементам, таким как 'оконная' лента и элемент SPARK, который создает кинетические эффекты изменения цвета и движения фонового изображения", - отметили в НБУ.
Среди иностранных валют больше всего подрабатывают доллар, и в 95% случаев это именно 100-долларовая банкнота.
Несмотря на рост количества подделок, в НБУ заверили, что ситуация не является критической. Перед началом полномасштабного вторжения в России показатель фальшивок был значительно выше – 7,1 на 1 миллион настоящих банкнот.
Фальшивые гривны можно распознать несколькими способами. Один из них – проверка купюры под светом. Это позволяет:
Проверить наличие водяных знаков, в частности, портрета, повторяющего изображение на лицевой стороне банкноты, а также цифрового обозначения номинала или графического знака гривны.
Обнаружить сквозной элемент, где цифровое обозначение номинала, видимое по обе стороны банкноты, имеет вид без разрывов и сдвигов при просмотре под светом.
Проверить защитную ленту, полностью погруженную в толщу бумаги. С помощью увеличительного стекла под светом можно увидеть на ленте изображение номинала, надпись ГРН и трезубец в прямом и перевернутом виде.
Еще один способ проверки подлинности купюры – это изменение угла наклона. При этом обращайте внимание на следующие детали:
- Изображение. В настоящих банкнотах цвета изображений изменяются при просмотре под разными углами зрения. Также при изменении угла наклона можно увидеть изменение направления движения фонового изображения ленты, что создает кинетический эффект.
- Полимерная лента частично встроена в толщу бумаги. Она содержит изображение цифрового обозначения номинала и графического знака гривны (в банкнотах номиналом 100-500 грн.), а также Государственного герба Украины. Эта лента обладает ярко выраженным кинетическим эффектом, который можно наблюдать при изменении угла наклона банкноты.
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