Домашние помидоры трудно превзойти, когда их едят свежими с куста, они также бесконечно полезны, поэтому важно знать, как собрать семена.

Чтобы получить хороший урожай, важно знать, как собрать семена из помидоров, потому что лучшие овощи в вашем огороде в этом году также могут стать вашим ключом к прекрасному урожаю в следующем.

Сохраняйте семена помидоров правильно, следуя этому простому пошаговому плану, который опубликовавл youtube-канал "Дім та присадибна ділянка".

Вы можете ожидать, что ваши собранные семена помидоров дадут крепкие растения в течение нескольких лет после первоначального сбора семян.

Итак, первый шаг прежде, чем узнать, как собрать семена из помидоров:

Выберите идеальный помидор. Лучшие плоды дадут лучшие семена. Дайте томатам полностью созреть на лозе и выберите крупные, безупречные плоды с приятной формой и цветом.

Второй шаг: нужно вымыть и порезать помидоры, чтобы собрать хоршие семена. Тщательно вымойте томат и дайте ему высохнуть на воздухе. Разрежьте плод пополам по центру.

Третий шаг: Удалить семена.

Используя маленькую ложку или пальцы, аккуратно выньте семена из полостей томата в небольшую банку. Семена помидоры будут покрыты желеобразным материалом. Мякоть и жидкость, скорее всего, тоже окажутся в банке. Смесь семян и мякоти идеально подходит для ферментации.

Четвертый шаг, чтобы узнать, как собрать семена из помидоров - накройте банку со смесью семян и мякоти бумажным полотенцем или кофейным фильтром, закрепив его резинкой.

Подпишите банку, если вы сохраняете больше одного сорта семян томатов. Оставьте банку в теплом месте

Пятый шаг - размешивайте смесь семян помидоров один раз в день.

Осторожно помешивайте смесь один раз в день, чтобы удалить желеобразный материал вокруг семян томатов. Не удивляйтесь, если через несколько дней на поверхности смеси появится белый грибок. Этот полезный грибок съест желе, подготовив семена к хранению.

Затем отделите семена от мякоти. Через три дня наполните банку теплой водой и дайте семенам осесть на дно банки. Осторожно слейте воду вместе с томатной мякотью и любыми всплывшими семенами.

Жизнеспособные семена помидоров тяжелые и опустятся на дно банки. Повторите процесс наполнения банки теплой водой, дайте семенам осесть и выливайте воду, пока слитая вода не станет почти чистой.

Высыпьте семена в сито, дайте лишней воде стечь. Затем разложите семена на бумажной тарелке или газете. Дайте семенам высохнуть при комнатной температуре в хорошо проветриваемом месте в течение нескольких дней.

Ежедневно помешивайте семена помидоров пальцами, чтобы разделить их и способствовать равномерной сушке.

Храните семяна помидоров в сухом, прохладном месте.

Поместите сухие семена в маркированный контейнер или пакет. Лучшее место для хранения — прохладное, сухое и темное. Шкаф — идеальный вариант. Семена не нужно хранить в холодильнике.

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