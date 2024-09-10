Огурцы — отличное растение для начала, если вы новичок в сборе семян, увеличьте шансы на успех с помощью этих советов.

Воспользуйтесь этими советами, чтобы узнать, как собрать семена из огурцов для посадки на второй год.

Как собрать семена огурцов за шесть простых шагов рассказали на youtube-канале "Моє Подвір'я".

Перед тем, как собрать семена из огурцов, нужно дождаться пока овощ, из которого вы хотите собрать семена, полностью созреет.

Он должен быть мягче, чем огурец, который вы бы выбрали для еды , и иметь желтый или оранжевый цвет, а не зеленый.

Затем следуйте советам опытных огородников ниже, чтобы собрать семена.

Разрежьте огурец вдоль и выньте семена ложкой, включая водянистую мякоть.

Переложите извлеченные семена в миску или банку.

Чтобы собрать семена из огурцов для посадки на второй года, налейте в банку воду и накройте ее тканью или кофейным фильтром, закрепив резинкой, чтобы защитить ее от плодовых мушек.

Раз в день перемешивайте смесь семян огурца и дайте ей забродить.

Добавьте еще воды через три дня и снова перемешайте смесь семян из огурцов.

Жизнеспособные семена огурцов естественным образом утонут во время этого процесса, в то время как мякоть и плохие семена всплывут.

Выбросьте плавающую мякоть и плохие семена огурцов, затем положите жизнеспособные семена на чистую льняную ткань или бумажное полотенце, чтобы они высохли.

Дайте им высохнуть на воздухе до тех пор, пока их можно будет легко сломать пополам.

После высыхания семена огурцов можно хранить до тех пор, пока вы не будете готовы их посадить.

Храните семена огурцов в герметичном контейнере в прохладном, темном и сухом месте. Они должны оставаться жизнеспособными около пяти лет.

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