Узнайте, почему пенсионные выплаты могут быть занижены и какие ошибки возникают при их расчете.

Часто пенсионеры сталкиваются с тем, что их пенсионные выплаты не отвечают реальным показателям. Это обычно связано с неправильным вычислением коэффициента зарплаты, сообщает издание На пенсии.

Почему возникают проблемы с начислением пенсии?

Расчет пенсий проводится автоматически: данные о стаже и зарплате вводятся в компьютер, и соответствующая программа осуществляет расчеты по алгоритмам, прописанным в законодательстве.

Напомним! Индивидуальный коэффициент заработной платы определяется путем деления дохода за каждый месяц на среднюю зарплату по стране за эти месяцы. Из полученных значений выводится среднее, учитываемое при расчете пенсии.

До 2004 года было разрешено подавать справки о зарплате с почасовой разбивкой. Однако после принятия закона об общеобязательном государственном пенсионном страховании эти правила изменились и коэффициент зарплаты теперь рассчитывается за каждый месяц отдельно. Обратите внимание! До 1992 г. Госстат предоставлял данные о средней зарплате в стране ежегодно, а с 1992 г. эти данные стали публиковаться ежемесячно.

В 2013 году в закон внесли уточнение: если для расчета пенсии представляется справка о зарплате до 1992 года, средняя зарплата по стране за конкретный год будет считаться среднемесячной зарплатой за соответствующие периоды.

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