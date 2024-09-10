При посадке смородины следует учитывать несколько моментов: от места и правильного времени до инструкций по посадке.

С помощью следующей информации вы узнаете, как садить смородину осенью и будете хорошо подготовлены к тому, чтобы вскоре начать собирать много вкусной ягоды в своем собственном саду.

О том, как садить смородину осенью рассказали в youtube-канале "Телеканал дача".

Хотя смородина также процветает в полутени, мы советуем вам вместо этого сажать ее на солнечном месте. Урожай будет не только больше, но чем больше солнца получает ваше растение, тем слаще будут плоды.

Прежде, чем узнать, как садить смородину осенью, коротко о правильном месте: Солнечно, но также допустима полутень.

Средняя, ​​богатая питательными веществами, влажная, слегка кислая почва.

Почва не обязательно должна быть глубокой, поэтому подойдут также бороздки или низкие грядки.

Смородину, как и большинство ягодных кустарников и фруктовых деревьев, лучше всего высаживать осенью.

Тогда смородина может хорошо усвоить зимнюю влагу и быстро и хорошо прорасти на следующий год.

Итак, как садить смородину осенью:

Очистите почву от сорняков.

Выкопайте посадочную яму и разрыхлите почву рядом с ней и под ней с помощью вил.

Обрежьте 5–6 самых сильных побегов смородины примерно на треть их длины, но только настолько, насколько это необходимо, чтобы осталось около 4 почек; остальные побеги обрежьте близко к земле.

Погрузите корневой ком в воду примерно на полминуты, пока он не пропитается водой.

Красную и белую смородину сажайте на несколько сантиметров глубже, чем в первоначальном горшке, а черную смородину — на ширину ладони глубже, чем раньше.

Наполните органической почвой, утрамбуйте почву и обильно полейте.

Покройте поверхность почвы мульчей (корой в случае известковых почв, в противном случае — скошенной травой, соломой, навозом и т. д.).

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