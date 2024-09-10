В Верховной Раде предупредили, что без срочного принятия изменений в бюджет военнослужащие могут остаться без выплат уже с 20 сентября.

Комитет Верховной Рады по вопросам бюджета отметил необходимость срочного принятия законопроекта о внесении изменений в государственный бюджет во втором чтении. Если это не произойдет в срок, с 20 сентября Министерство обороны не сможет полностью обеспечить выплаты на военные нужды.

Об этом сообщила председатель комитета по бюджету Роксолана Подласа во время телемарафона. Она подчеркнула, что депутаты должны поддержать увеличение расходов почти на 500 млрд грн в этом году. В случае, если изменения в бюджет не будут приняты до 20 сентября, выплаты военнослужащим будут задержаны.

По словам Подласой, в Министерстве обороны заявили, что средств для полного покрытия расходов на боевые выплаты недостаточно.

Ожидается, что голосование состоится 17-18 сентября, после чего документ будет подписан главой парламента и президентом.

Подласса также объяснила причины дефицита в 500 млрд. грн. По ее словам, в первом квартале этого года Соединенные Штаты не оказывали военной помощи, поэтому Украине пришлось покрывать расходы собственными ресурсами. Средства, предназначенные для выплат военнослужащим до конца года, были направлены на закупку и ремонт техники.

Глава комитета отметила, что при принятии бюджета осенью прошлого года никто не мог предусмотреть отсутствие военной помощи от США в течение трех месяцев.

Для покрытия расходов на оборону планируется сократить на 115 млрд грн обслуживание и погашение государственного долга, привлечь 216 млрд грн из-за выпуска ОВГЗ на внутреннем рынке капитала и получить 100 млрд грн за счет перевыполнения налоговых поступлений.

Ранее Подласа отмечала, что принятие изменений в бюджет и налоговое законодательство должно состояться до сентября, иначе денежное довольствие военнослужащим не будет выплачено.

Напомним, что Верховная Рада 3 сентября поддержала в первом чтении законопроект об увеличении оборонных расходов на 495 млрд. гривен.