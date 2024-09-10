Обрезка новой виноградной лозы поможет растению направить всю свою энергию на развитие здоровых корней и побегов.

В этом руководстве вы узнаете простой способ, как обрезать виноград осенью, ведь обрезка виноградной лозы имеет важное значение для ее здоровья, а также для стимуляции нового роста и хорошего урожая в следующем году.

Об этом сообщили в youtube-канале "Виноградарь Максим".

Когда и как обрезать виноград осенью:

Основная часть обрезки должна быть сделана, когда виноградная лоза находится в состоянии покоя (не растет) с поздней осени до ранней весны.

Ваша виноградная лоза должна быть готова к обрезке с ноября, но прежде чем вы приступите к обрезке, убедитесь, что все листья опали и в течение месяца не развивались новые почки — это признаки того, что ваша лоза находится в состоянии покоя.

Что вам понадобится, прежде чем вы узнаете, как обрезать виноград осенью:

Секаторы/секаторы

Сучкорезы (для зрелых или труднодоступных лоз)

Подвязки для растений/шпагат

Перед началом работы убедитесь, что ваши инструменты чистые и продезинфицированные.

Предоставленные сами себе, виноградные лозы могут производить слишком много виноградин в грозди, из-за чего им становится слишком тесно, чтобы вырасти до приличного размера.

Как обрезать виноград осенью, чтобы гарантированно получить виноградины размером с виноградину, вам придется их прореживать.

Срежьте около половины развивающихся плодов в каждой грозди, чтобы ни один из них не соприкасался, и оставшимся виноградинам будет достаточно места для роста.

Это также способствует лучшему потоку воздуха через растение, помогая предотвратить грибковые заболевания.

Если на вашей лозе много виноградных гроздей, это также может привести к низкому качеству винограда, поэтому вы можете проредить и их.

Оставьте только одну или две грозди на каждой стороне стебля и выбросьте остальные. Затем растение сосредоточится на том, чтобы сделать оставшиеся виноградины больше и лучше.

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