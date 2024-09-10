Уход за фруктовыми деревьями осенью означает, что ваши яблони должны быть полностью готовы к следующему сезону и защищены от зимних стихий.

Узнайте главные советы, как обрезать яблони осенью и получите ценные советы по уходу за фруктовыми деревьями, которые сохранят ваши растения здоровыми и высокоурожайными на долгие годы!

Об этом сообщили в youtube-канале "Кременчуцькі новини".

Независимо от того, есть ли у вас сад или несколько яблонь в вашем саду, процесс более или менее одинаков.

Итак, как же правильно обрезать яблони осенью?

Прежде чем узнать, как обрезать яблони осенью - помогите своим деревьям перейти в фазу покоя.

Поздней осенью и ранней зимой яблони вступают в фазу покоя. Чтобы убедиться, что они войдут в зимнюю спячку хорошо подготовленными и вооруженными, чтобы пережить отрицательные температуры, никогда не удобряйте свои деревья после июня.

Кроме того, вам следует прекратить поливать ваши яблони примерно в середине октября. Однако им нужно будет как следует напитаться влагой, прежде чем они впадут в спячку, поэтому, прежде чем вы полностью прекратите поливать, поливайте достаточно, чтобы вода достигла корневой зоны дерева.

2. Собирайте перезрелые яблоки и удаляйте опавшие листья, прежде чем обрезать яблони осенью.

Если вы случайно оставите плоды на ветках дерева, пока они не перезреют, они могут привлечь вредителей, таких как осы, или начать гнить, что приведет к другим потенциальным проблемам, таким как грибок растений и другие серьезные заболевания.

Кроме того, как только листья опадут с яблони, вы должны собрать их и убрать подальше от ствола дерева. Эта часть ухода за плодовыми деревьями гарантирует, что болезни, переносимые листьями, не будут снова подхвачены, а также предотвратит потенциальных вредителей, прячущихся в куче листьев, сея хаос в вашем саду.

3. Обрезка яблонь осенью.

Молодые яблони не следует обрезать осенью, так как это может оставить их без защиты от мороза. Если вы обрезаете плодовые деревья осенью, вы стимулируете их рост в течение всего зимнего сезона, что особенно опасно для молодых деревьев, поскольку у них не будет времени закалить себя к морозу.

Шпалерные плодовые деревья также не любят обрезку в холодное время года, поэтому лучше оставить эту задачу на весну.

Однако если вы обрезаете уже сформировавшиеся и закаленные яблони, вероятность возникновения проблем гораздо ниже.

Прежде чем обрезать яблони, важно помнить, что если вы не живете в регионе с особенно суровыми зимними температурами, ваши взрослые плодовые деревья не должны возражать против обрезки осенью.

Фактически, уход за яблонями требует удаления примерно пятой части старого прироста во время фазы покоя, чтобы стимулировать более обильное производство в следующем сезоне.

Читайте также:

Что сделать, чтобы перец уродился раньше: хозяин назвал простую "процедуру".

Как избавиться от тли за одну отделку: что нужно срочно сделать.

Когда и как высаживать помидоры в открытую почву – секреты опытных огородников.