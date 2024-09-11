При правильном хранении чеснока зимой, вы сможете наслаждаться им в этом сезоне и следующем еще много раз!

В краткосрочной перспективе, знание как хранить чеснок зимой в бумажных пакетах может сработать .

Тем более, если вы собираетесь съесть весь чеснок до Нового года - это идеальный план.

Для долгой зимы вам лучше всего подойдут пластиковые сетчатые мешки.

Особенно если у вас много чеснока и вы намерены наслаждаться им до весны (если не летом), дополнительный поток воздуха от сетки станет вашим лучшим союзником.

Итак, как хранить на зиму чеснок? Появились секреты длительного хранения.

Маленькие и средние луковицы чеснока хранятся дольше, чем крупные, при условии, что их размер не отражает болезнь или другие невзгоды.

Обязательно пересадите самые большие луковицы чеснока этой осенью, но сначала насладитесь вторыми по величине луковицами этой зимой.

Прежде чем узнать, как хранить на зиму чеснок нужно помнить, что чистые луковицы с обильной плотной оберткой хранятся лучше, чем луковицы с остатками почвы, в которых может содержаться влага и патогены, при небольшом количестве обертки.

Чеснок, стебель которого срезан менее чем на полдюйма от луковицы, скорее всего, будет храниться меньше, поскольку в его оболочку проникнет больше воздуха.

Внимательно следите за чесноком. Осматривайте и трогайте луковицы в течение всей зимы, наслаждаясь луковицами, которые размягчаются первыми. Обратите внимание, есть ли закономерность: чеснок, расположенный ближе к передней части, имеет тенденцию сморщиваться первым.

Источник: smallfarms.

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