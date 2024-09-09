В Украине планируется внедрить новую систему видеонаблюдения для идентификации граждан и их транспортных средств, включая данные о местожительстве, с целью повышения публичной безопасности.

В Украине планируется внедрить систему видеонаблюдения для идентификации граждан, включая информацию о месте жительства. Идентификация будет базироваться на биометрических данных, имени, дате рождения, зарегистрированном месте жительства, отцифрованном лице и номере налоговой карты.

Несмотря на ограничения на видеорегистраторы для водителей во время военного положения, депутаты планируют введение масштабного видеонаблюдения. Верховная Рада рассмотрит законопроект №11031, зарегистрированный в феврале 2024 года депутатами "Слуги народа".

Законопроект "О единой системе видеомониторинга состояния публичной безопасности" предусматривает идентификацию граждан и транспортных средств на основе биометрических данных и личной информации. Это может помочь в поиске уклоняющихся от мобилизации.

Глава Комитета по правоохранительной деятельности Сергей Ионушас отметил, что МВД подчеркнуло важность проекта, устанавливающего единые требования для системы видеомониторинга на разных уровнях.

Видеомониторинг будет охватывать физических лиц, транспортные средства, публичные места и учреждения образования и здравоохранения. Данные будут храниться до 15 лет, а граждане будут иметь право на доступ к своим данным, их исправление и защиту.

Финансирование системы будет обеспечиваться из государственного бюджета и других источников. Закон вступит в силу со дня публикации.

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