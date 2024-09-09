Национальный банк Украины с 10 сентября смягчает валютные ограничения, поддерживающие обороноспособность, авиационные перевозки и международную торговлю, а также облегчает платежи по еврооблигациям и налоги для электронной коммерции.

Со вторника, 10 сентября, Национальный банк Украины ослабляет валютные ограничения и ужесточает меры против непроизводительного оттока капитала из страны.

Об этом сообщила пресс-служба НБУ. Изменения в валютных ограничениях призваны поддержать обороноспособность страны, деятельность украинских предприятий и ядерный страховой пул.

Основные изменения касаются покупки и перевода иностранной валюты для покрытия выбросов диоксида углерода. Государственные предприятия теперь смогут покупать валюту и переводить ее нерезидентам на приобретение квот на компенсацию выбросов CO₂, связанных с авиационной деятельностью. Это должно способствовать бесперебойности оборонных закупок по государственным контрактам, поддержке авиационных перевозок за границей и развитию военно-технического сотрудничества с Европой.

Также внесены изменения по выплатам по договорам перестрахования с иностранными ядерными страховыми пулами. В частности, разрешено осуществлять все необходимые платежи по договорам перестрахования, включая бонусы за безубыточность, являющиеся обязательными условиями договоров.

Эти изменения оказывают незначительное влияние на международные резервы и одновременно позволяют Ядерному страховому пулу выполнять обязательства перед партнерами, что важно для стабильной работы отрасли.

Кроме того, изменения касаются покупки и перевода иностранной валюты юридическими лицами-резидентами, занимающимися электронной коммерцией для уплаты НДС в странах ЕС. Теперь эти субъекты могут покупать и переводить валюту за границу для уплаты НДС за товары украинских производителей, купленные потребителями из стран ЕС, при регистрации как налогоплательщика в ЕС. Это смягчение должно поддержать малый и средний бизнес, помогая продвигать украинские товары на рынке ЕС.

Изменения также касаются компенсации уплаченных купонных платежей по еврооблигациям. НБУ предоставляет бизнесу возможность возместить купонные платежи, уплаченные с 24 февраля 2022 года по 9 июля 2024 года. Однако эти переводы разрешены только за счет собственной иностранной валюты бизнеса (не купленной или привлеченной через кредит или ссуду от резидента), чтобы не влиять негативно на международные резервы.

Бизнес будет стимулироваться своевременно возвращать валютную выручку в Украину за экспорт товара, поскольку эти операции могут осуществлять только те предприятия, у которых нет случаев незавершенного валютного надзора за экспортными операциями в течение 12 месяцев перед проведением новой операции.

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