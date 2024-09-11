Выращивание озимого лука очень похоже на размножение любого другого вида, за исключением нескольких дополнительных моментов.

Понимание того, когда и как сажать лук на зиму поможет вам запустить цикл его роста и получить толчок к следующему сезону для раннего сбора урожая.

Многие огородники сходятся во мнении, что осенняя посадка также способствует получению более крупного и ароматного лука, чем тот, который получается при посадке семян или севка весной.

Зная правила, когда и как сажать лук на зиму, вам будет проще.

Вместо того чтобы начинать сеять семена лука, пока земля еще холодная, посаженный осенью лук уже укоренился, когда вышел из зимнего покоя, имея сильную корневую систему и уже развивающиеся луковицы.

Когда и как сажать лук на зиму?

Большинство видов лука в той или иной степени морозоустойчивы, но есть некоторые виды, известные как «зимний лук», которые лучше переносят очень низкие или даже минусовые температуры.

Предпочтение также отдается сортам, устойчивым к стрелкованию и длинному световому дню.

«Зимний лук» — это термин, используемый для описания лука нескольких сортов, которые особенно хорошо подходят для осенней посадки и выдерживают холодные зимние месяцы под землей.

Выращивание лука на зиму очень похоже на размножение любого другого вида, за исключением нескольких дополнительных моментов.

Поскольку большую часть времени они проводят в почве, когда температура резко падает, для того, чтобы посадить их в правильное время и обеспечить их защиту, может потребоваться немного больше усилий.

Вы можете сажать лук из семян или севка.

Источник: dengarden.

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