Рецептом идеальной аджики из перца поделилась популярная украинская фудблогерка, авторка кулинарной книги "Твои лучшие рецепты" Татьяна Юшина.
"Это моя любимая аджика! Она просто невероятно вкусная! Прекрасно хранится круглый год в холодильнике! Придает борщу просто невероятного вкуса! Попробуйте! Вы будете в восторге)", – советует блогерка.
Чтобы приготовить вкусную и пикантную аджику, нам понадобятся следующие ингредиенты:
- перец сладкий красный – 2 кг (масса не чищеного)
- острый перец – 150 г
- чеснок – 200 г
- соль – 2 ст.л.
- сахар – 8 ст.л.
- уксус 9% - 300 г
Очищаем сладкий и острый перец от семян и нарезаем на произвольные куски. Если любите очень острое, то часть зернышек острого перца можно оставить. Чеснок также чистим.
Сладкий перец, острый перец и чеснок пропускаем через мясорубку. К овощной массе добавляем сахар, соль, уксус и хорошо перемешиваем.
Для этого рецепта не нужно ничего греть и варить, просто раскладываем сырую аджику в чистые баночки, закрываем крышками и отправляем в холодильник. Храниться в холодильнике такая аджика может больше года.
"Эта аджика для любителей острого. К супам, на хлебец - отлично просто! Также всегда добавляю ее в борщ, суп-харчо, острые блюда типа чили-кон-карне, в тушеные овощи, соте и т.д.", - добавила кулинар.
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