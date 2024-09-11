Такая таджика станет идеальным дополнением к любым соленым блюдам, ее вкусно добавлять в супы, к мясу, овощам и даже просто есть с хлебом.

Рецептом идеальной аджики из перца поделилась популярная украинская фудблогерка, авторка кулинарной книги "Твои лучшие рецепты" Татьяна Юшина.

"Это моя любимая аджика! Она просто невероятно вкусная! Прекрасно хранится круглый год в холодильнике! Придает борщу просто невероятного вкуса! Попробуйте! Вы будете в восторге)", – советует блогерка.

Чтобы приготовить вкусную и пикантную аджику, нам понадобятся следующие ингредиенты:

перец сладкий красный – 2 кг (масса не чищеного)

острый перец – 150 г

чеснок – 200 г

соль – 2 ст.л.

сахар – 8 ст.л.

уксус 9% - 300 г

Очищаем сладкий и острый перец от семян и нарезаем на произвольные куски. Если любите очень острое, то часть зернышек острого перца можно оставить. Чеснок также чистим.

Сладкий перец, острый перец и чеснок пропускаем через мясорубку. К овощной массе добавляем сахар, соль, уксус и хорошо перемешиваем.

Для этого рецепта не нужно ничего греть и варить, просто раскладываем сырую аджику в чистые баночки, закрываем крышками и отправляем в холодильник. Храниться в холодильнике такая аджика может больше года.

"Эта аджика для любителей острого. К супам, на хлебец - отлично просто! Также всегда добавляю ее в борщ, суп-харчо, острые блюда типа чили-кон-карне, в тушеные овощи, соте и т.д.", - добавила кулинар.

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