На своей странице в Instagram звезда проектов "Мастер Шеф" и "Супермама" Виталина Мкртчян показала, как приготовить ароматный и очень вкусный кабачковый пирог.
"Идеальный переход от летнего к осеннему времени. Летние кабачки, но в сочетании с теплыми осенними специями это Мммм… Наслаждайтесь и обязательно попробуйте", – советует "Супермама".
Для приготовления сладкого кабачкового пирога нам понадобится:
- мука – 220 г
- сахар – 160 г
- корица – 1 ч.л.
- мускатный орех молотый - 1/4 ч.л.
- гвоздика - щепотка
- сода пищевая – 1 ч.л.
- соль – 0,5 ч.л.
- растительное масло без запаха – 90 г
- яйцо – 1 шт.
- молоко – 60 г
- лимонный сок – 2 ст.л.
- кабачок – 1 средний (300-350 г)
- клюква сушеная - 120 г
Для крема берем следующие ингредиенты:
- сахарная пудра – 2 ст.л.
- крем-сыр - 180 г
- сливки – 50 г
В большой миске сперва смешиваем сухие ингредиенты: муку, специи, соль и соду.
Отдельно в маленькой мисочке звезда "Мастер Шеф" и "Супермама" смешивает до однородности яйцо с сахаром, растительным маслом, молоком и лимонным соком.
Кабачок натираем на крупной терке и бумажной салфеткой убираем из него лишнюю влагу. Тертый кабачок добавляем в яичную смесь и перемешиваем. Эту смесь вливаем к сухим ингредиентам и перемешиваем лопаткой до однородности.
В конце добавляем в тесто промытую и просушенную клюкву и перемешиваем еще раз.
В форму, смазанную маслом и застеленную пергаментом, выкладываем кабачковое тесто и отправляем выпекаться в разогретую до 175 градусов духовку примерно на 45 минут. Готовность пирога проверяем деревянной шпажкой.
Звезда "Мастер Шеф" и "Супермама" готовит крем, просто смешивая к однородности крем-сыр с сахарной пудрой и сливками. Когда пирог остынет, смазываем его кремом и по желанию украшаем орешками.
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