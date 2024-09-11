Участница "Мастер Шеф", победительница шоу "Супермама" Виталина Мкртчян поделилась с украинцами рецептом легкого и невероятно вкусного десерта с кабачком.

На своей странице в Instagram звезда проектов "Мастер Шеф" и "Супермама" Виталина Мкртчян показала, как приготовить ароматный и очень вкусный кабачковый пирог.

"Идеальный переход от летнего к осеннему времени. Летние кабачки, но в сочетании с теплыми осенними специями это Мммм… Наслаждайтесь и обязательно попробуйте", – советует "Супермама".

Для приготовления сладкого кабачкового пирога нам понадобится:

мука – 220 г

сахар – 160 г

корица – 1 ч.л.

мускатный орех молотый - 1/4 ч.л.

гвоздика - щепотка

сода пищевая – 1 ч.л.

соль – 0,5 ч.л.

растительное масло без запаха – 90 г

яйцо – 1 шт.

молоко – 60 г

лимонный сок – 2 ст.л.

кабачок – 1 средний (300-350 г)

клюква сушеная - 120 г

Для крема берем следующие ингредиенты:

сахарная пудра – 2 ст.л.

крем-сыр - 180 г

сливки – 50 г

В большой миске сперва смешиваем сухие ингредиенты: муку, специи, соль и соду.

Отдельно в маленькой мисочке звезда "Мастер Шеф" и "Супермама" смешивает до однородности яйцо с сахаром, растительным маслом, молоком и лимонным соком.

Кабачок натираем на крупной терке и бумажной салфеткой убираем из него лишнюю влагу. Тертый кабачок добавляем в яичную смесь и перемешиваем. Эту смесь вливаем к сухим ингредиентам и перемешиваем лопаткой до однородности.

В конце добавляем в тесто промытую и просушенную клюкву и перемешиваем еще раз.

В форму, смазанную маслом и застеленную пергаментом, выкладываем кабачковое тесто и отправляем выпекаться в разогретую до 175 градусов духовку примерно на 45 минут. Готовность пирога проверяем деревянной шпажкой.

Звезда "Мастер Шеф" и "Супермама" готовит крем, просто смешивая к однородности крем-сыр с сахарной пудрой и сливками. Когда пирог остынет, смазываем его кремом и по желанию украшаем орешками.

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