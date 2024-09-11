Сосиски в тесте – это очень простая в приготовлении и вкусная выпечка, которая пользуется популярностью во всем мире, в частности среди детей.
Простым рецептом домашних сосисок в тесте поделилась фудблогерка Юлия Сенич. Для этого рецепта нам понадобится:
- 150 г молока + 100 г воды (или можно брать просто 250 г молока, или 250 г воды)
- мука – 400 г
- дрожжи – 7 г сухих или 21 г живых
- сахар – 3 ч.л.
- соль – 0,5 ч.л.
- растительное масло – 50 г
- сосиски (без шкурки) – 12-15 шт.
В миску к чуть теплому молоку (с водой или без) добавляем сахар, дрожжи, всыпаем 4-5 ст.л. муки, перемешиваем и оставляем примерно на 20 минут в теплом месте до появления пенной шапочки.
После этого добавляем растительное масло, соль, оставшуюся муку и замешиваем мягкое тесто. Готовое тесто накрываем полотенцем и оставляем подходить на один-полтора часа в теплом месте.
Когда тесто подойдет, обминаем его, делим на 12-15 равных частей и оставляем под полотенцем.
Поочередно каждый кусочек теста раскатываем в колбаску и оборачиваем сосиску, как на видео. Сформированные сосиски в тесте выкладываем на противень, застеленный пергаментом, накрываем полотенцем и даем 15 минут, чтобы они еще немного подошли.
Сверху смазываем сосиски в тесте яичным желтком, посыпаем кунжутом и выпекаем в разогретой до 180 градусов духовке в течение 25 минут.
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