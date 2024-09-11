Приготовить сосиски в тесте в домашних условиях очень просто, с этим рецептом теста изделия всегда будут максимально мягкими, пышными и вкусными.

Сосиски в тесте – это очень простая в приготовлении и вкусная выпечка, которая пользуется популярностью во всем мире, в частности среди детей.

Простым рецептом домашних сосисок в тесте поделилась фудблогерка Юлия Сенич. Для этого рецепта нам понадобится:

150 г молока + 100 г воды (или можно брать просто 250 г молока, или 250 г воды)

мука – 400 г

дрожжи – 7 г сухих или 21 г живых

сахар – 3 ч.л.

соль – 0,5 ч.л.

растительное масло – 50 г

сосиски (без шкурки) – 12-15 шт.

В миску к чуть теплому молоку (с водой или без) добавляем сахар, дрожжи, всыпаем 4-5 ст.л. муки, перемешиваем и оставляем примерно на 20 минут в теплом месте до появления пенной шапочки.

После этого добавляем растительное масло, соль, оставшуюся муку и замешиваем мягкое тесто. Готовое тесто накрываем полотенцем и оставляем подходить на один-полтора часа в теплом месте.

Когда тесто подойдет, обминаем его, делим на 12-15 равных частей и оставляем под полотенцем.

Поочередно каждый кусочек теста раскатываем в колбаску и оборачиваем сосиску, как на видео. Сформированные сосиски в тесте выкладываем на противень, застеленный пергаментом, накрываем полотенцем и даем 15 минут, чтобы они еще немного подошли.

Сверху смазываем сосиски в тесте яичным желтком, посыпаем кунжутом и выпекаем в разогретой до 180 градусов духовке в течение 25 минут.

Последние новости Украины:

Идеальное сочетание: финалистка "Мастер Шеф" дала рецепт сочного мяса со сливами.

Не жалейте сыра: рецепт ленивого хачапури на сковороде, готовится очень быстро.

Котлеты будут вкусными и сочными: "Мастер Шеф" Хименес-Браво дал простой рецепт.