Посадка семян зимой позволяет вам ускорить вегетационный период и избежать работы по пересадке.

Узнав, что можно сеять на зиму, у вас будет два основных варианта: прямой посев или выращивание рассады для пересадки.

Производители часто начинают пересадку зимой, чтобы растения могли расти в уютной, теплой среде в помещении, пока температура на улице остается низкой.

И хотя выращивание рассады обеспечивает здоровые саженцы, готовые отправиться в сад, когда погода потеплеет, это может быть большой работой!

Что можно сеять на зиму?

Как следует из названия, зимний посев подразумевает посадку морозостойких семян непосредственно в садовую землю в зимний сезон.

Семена находятся в почве до тех пор, пока не наступят условия для прорастания. Если задуматься, зимний посев имитирует то, как растения сбрасывают семена осенью, которые прорастут следующей весной.

Технически можно сеять на зиму любые культуры, даже такие теплолюбивые, как перцы и помидоры.

Если вы когда-либо позволяли спелым перцам или томатам падать с ваших растений летом, вы знаете, как опавшие семена ждут всю зиму, а затем высаживают рассаду следующей весной.

Однако рекомендуется избегать прямого посева на зиму теплолюбивых культур зимой, поскольку они не прорастут до лета.

Отвечая на вопрос, что можно сеять на зиму, выбирайте растения, устойчивые к холоду, такие как морозостойкие зеленые и многолетние цветы.

Собрав подходящие семена, посадите их в желаемом месте, присыпьте небольшим количеством почвы и терпеливо ждите, пока они прорастут.

Источник: epicgardening.

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