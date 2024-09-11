Выращивайте чеснок в теплом, солнечном месте, в плодородной, хорошо дренируемой почве, которая не становится слишком влажной зимой.

Прежде чем узнать, когда и как сажать чеснок на зиму, нужно помнить, что нужно всегда покупайть луковицы в садовом центре или заказывайть у поставщика семян – не используйте чеснок из супермаркета.

Разделите луковицы чеснока на отдельные зубчики и посадите крупные из них толстым концом вниз, а острым концом на 2,5 см ниже поверхности почвы.

Собирайте урожай чеснока с июля, как только верхний рост начнет отмирать.

Оставьте луковицы сушиться на солнце в течение нескольких дней перед хранением.

Когда сажать чеснок на зиму?

Чеснок обычно сажают поздней осенью или ранней зимой, но если у вас тяжелая почва, вы можете добиться большего успеха, посадив его ранней весной.

Посадите луковицы чеснока прямо в землю или высадите их в маленькие горшки, если у вас тяжелая почва. Чеснок также можно посадить в большой контейнер.

Как сажать чеснок на зиму?

Большинство сортов чеснока лучше всего высаживать поздней осенью или ранней зимой, поскольку зубчикам требуется период холодной погоды, чтобы превратиться в луковицы.

Убедитесь, что ваша почва для чеснока очищена от сорняков и остатков летних культур.

Перед посадкой чеснока выкопайте немного самодельного компоста или хорошо перепревшего навоза и хорошо разровняйте граблями.

Вставьте зубчики или используйте ковш, чтобы сделать лунки на расстоянии 15 см друг от друга, оставляя 30 см между рядами.

В холодных регионах вам может потребоваться накрыть чеснок колпаком на зиму. Эта дополнительная защита будет стимулировать рост корней, поэтому растения будут готовы к росту следующей весной.

Источник: gardenersworld.