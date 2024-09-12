Осенняя подкормка кустарников, сада и растений приводит к красивому, здоровому весеннему саду.

Понимание, чем подкормить деревья и кусты осенью — поможет вашему саду проще перенести зимний период.

Подкормка деревьев и кустов осенью помогает растениям быть более выносливыми, когда температура падает.

Садовники также рекомендуют вносить удобрения поздней осенью, ближе к концу октября или началу ноября.

Это применение станет катализатором последнего безумного роста корней и действительно даст вашим растениям немного выносливости в холодные месяцы.

Итак, чем подкормить деревья и кусты осенью?

Попробуйте удобрения 101.

Есть несколько моментов, которые вам нужно знать, когда дело доходит до внесения удобрений.

В основном, что обозначают буквы N, P и K? «N» — это первая цифра в списке, которая соответствует количеству азота в смеси.

Азот важен, потому что он способствует росту листвы. «P» означает фосфор, и это химическое вещество, которое запускает рост корней у растений.

Хотя прохладная осенняя температура создает впечатление, что ваши деревья и кусты мертвы или находятся в состоянии покоя, под землей все еще происходит много всего — в основном рост корней.

Удобрение с высоким содержанием фосфора способствует сильному, здоровому росту корней сейчас, что приводит к более красивым и пышным растениям весной.

Последняя буква «К» обозначает калий, который важен для адекватной работы клеток и общего здоровья растений.

Различные виды растений, цветов, кустарников и деревьев имеют разные потребности в удобрения.

Источник: directnativeplants.

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