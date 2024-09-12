На этот раз судья "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво на своей странице в Instagram показал, как приготовить вкусные и хрустящие малосольные огурцы на газированной воде.
Такие малосольные огурчики станут идеальной закуской к любому блюду, готовятся очень быстро, а получаются еще более полезными и ароматными, чем обычные.
Для маринада на один килограмм огурцов судья "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво использует следующие ингредиенты:
- чеснок – 5 зубчиков
- 2 столовые ложки соли
- 1,5 л минеральной сильногазированной воды
- укроп
Также по желанию можно добавлять к малосольным огурцам листья хрена, вишневые и смородиновые веточки.
Огурцы хорошо моем и срезаем краешки с обеих сторон. "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво разрезает каждый огурец вдоль пополам, чтобы они быстрее и равномернее просолились.
Чеснок чистим и разрезаем каждый зубчик пополам.
В чистые банки "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво выкладывает огурцы, добавляет чеснок, веточки укропа, по желанию листья хрена, вишни и смородины, всыпает соль и заливает все сильногазированной минеральной водой.
Закрываем банки крышками и отправляем в холодильник. "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво советует пробовать малосольные огурцы через сутки, тогда они будут максимально вкусными, успеют идеально просолиться.
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