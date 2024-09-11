В Черкасской области бандиты избили украинского ветерана и заставили его извиняться на камеру.

В городе Смела Черкасской области уголовный авторитет избил военнослужащего и заставил его приносить извинения за то, что тот вступился за своих родителей. Инцидент, вызвавший значительный резонанс в интернете, привлек внимание Национальной полиции.

Находившийся на лечении военнослужащий опубликовал в Facebook пост об инциденте, который произошел с его родителями. На дороге неизвестные создали аварийную ситуацию и проявили агрессию в отношении пожилых людей.

К инциденту был причастен местный криминальный авторитет по имени Долтенко. Он избил военного и заставил его записать видео с извинениями, где военный заявляет, что в аварии виноваты его родители. На видео заметны следы избиения на лице военного.

Глава фракции "Слуга Народа" Давид Арахамия выразил свое возмущение по поводу инцидента в Смеле, назвав его позорным. Он подчеркнул, что этот случай должен находиться под личным контролем министра внутренних дел и генерального прокурора.

Арахамия обратился с официальными запросами в Министерство внутренних дел и Офис генерального прокурора, а также попросил профильный комитет Верховной Рады провести контроль над ситуацией.

Согласно информации от Национальной полиции, следователи под процессуальным руководством прокуратуры приступили к расследованию по факту избиения бывшего военнослужащего в Смеле. Производство ведется по части 1 статьи 296 (Хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Кроме того, руководство Главного управления Национальной полиции инициировало служебное расследование по действиям полицейских. Расследование находится под контролем председателя Национальной полиции.

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