Национальный банк Украины ужесточил ограничения на использование карт за рубежом. В частности, были установлены новые лимиты на покупку определенных товаров.

Об этом сообщает прессслужба НБУ . Рассказываем, какие категории товаров коснется.

Так, с 10 сентября Национальный банк Украины вводит новые ограничения на использование карт за рубежом. Теперь ежемесячный лимит на покупку определенных товаров за границей составит 100 000 грн. Это ограничение будет касаться следующих категорий товаров:

Часов

Ювелирные изделия

Изделий из серебра

Драгоценные камни

Монет

Марок

Кроме того, ограничения будут применены к расчетам с агентами по недвижимости. Лимит на оплату комиссий, оплату за проживание и другие сопутствующие расходы составит 500 000 грн.

Национальный банк пояснил, что эти меры помогут избежать попыток обойти установленные ограничения и снизить отток капитала из Украины. Новая политика вступает в силу с 10 сентября.

Напомним, что в Украине наблюдается рост количества фальшивых гривен. По результатам первого полугодия 2024 года на каждый миллион настоящих банкнот приходится 3,4 подделки, что на 62% больше, чем в прошлом году.

Несмотря на рост количества подделок, в НБУ заверили, что ситуация не является критической. Перед началом полномасштабного вторжения в Россию показатель фальшивок был значительно выше – 7,1 на 1 миллион настоящих банкнот.

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