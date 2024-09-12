Кутабы – это тонкие пирожки в форме полумесяца, готовятся они очень просто и быстро, а начинки можно добавлять разные, например, сыр с зеленью или мясо.
Шеф-повар Валентина Кущ поделилась рецептом вкусных кутабов с зеленью и сыром. Для теста (на 6 кутабов) нам понадобится:
- мука – 300 г
- кипяток - 150 г
- щепотка соли
- растительное масло – 30 г
Для начинки шеф-повар взяла:
- творог – 300 г
- зелень – по желанию (зеленый лук, кинза, укроп, базилик, шпинат, мята)
- сыр сулугуни – 100 г
- соль и перец
- можно добавить зубчик чеснока
Кроме того, нам понадобится сливочное масло для смазки готовых пирожков.
К муке добавляем кипяток, соль и растительное масло, замешиваем тесто сначала ложкой, а затем руками. Тесто получается эластичное и не прилипает к рукам. Накрываем его полотенцем, пока будем готовить начинку.
Для начинки смешиваем творог, тертый сулугуни, нарезанную зелень, щепотку соли, перца и по желанию измельченный зубчик чеснока.
Тесто делим на шесть равных частей (приблизительно по 90 г), раскатываем каждую максимально тонко, выкладываем по 3 полных столовых ложки начинки и залепляем как большой вареник, а края обрезаем, чтобы были ровными.
Жарить кутабы надо на разогретой сухой сковороде на среднем огне до румяности с обеих сторон. Готовые пирожки смазываем сливочным маслом и можно наслаждаться.
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