Есть несколько вещей, которые вы можете сделать осенью, чтобы ваши тюльпановые клумбы были полны прекрасных тюльпанов этой весной!

Читайте дальше, чтобы узнать, когда садить тюльпаны осенью, как выбрать правильное время, купить луковицы, правильно их посадить и ухаживать за ними как профессионал.

Время сажать луковицы тюльпанов — осень. Однако вы, скорее всего, начнете видеть рекламу, каталоги и стенды с ними еще в начале вегетационного периода.

Независимо от того, планируете ли вы заказывать луковицы тюльпанов по почте или покупать их в садовом центре, вам следует сначала изучить марку тюльпанов и/или производителя, чтобы убедиться, что они имеют репутацию производителя высококачественных, свободных от болезней луковиц и своевременной доставки.

Луковицы тюльпанов следует сажать поздней осенью. Это должно произойти после того, как пройдет потенциальная волна тепла, но до того, как земля фактически замерзнет.

Прежде чем узнать, когда сажать тюльпаны осенью, Вам нужно убедиться, что вы дали растениям достаточно времени, чтобы отрастить корни, прежде чем они войдут в состояние покоя, но не дали им времени, чтобы побеги выросли преждевременно.

Внесите в почву для тюльпанов компост, песок и/или торфяной мох, чтобы улучшить глинистые грядки.

При необходимости обогатите песчаные или суглинистые участки органическим веществом , компостом и дополнительной почвой.

Тюльпанам осенью на грядке нужны тепло и свет, чтобы выйти из состояния покоя и начать цвести. Вам нужно будет посадить луковицы в месте, которое будет получать 6 часов прямого солнечного света каждый день.

Источник: epicgardening.

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