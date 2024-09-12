Сочные котлеты с хрустящей корочкой и при этом не жирные лучше всего делать из качественного куриного фарша.

Простые и очень вкусные котлеты с куриным фаршом не будут слишком жирными, но точно подойдут к гарниру с салатом, рассказывает в Инстаграм кулинар и фудблогер «Anny cooking».

Ингредиенты:

500-600 г куриного фарша

1/4 батона (с корочкой или без)

1 средняя морковь

1 средняя луковица

1 яйцо

2-3 зубчика чеснока

соль, перец, орегано, масло

1 ст.л. панировочных сухарей (если фарш слишком жидкий)

Разломайте батон на небольшие кусочки и поместите их в миску. Залейте хлеб водой или молоком.

Натрите морковь на мелкой терке. Лук также натрите на мелкой терке или мелко нарежьте ножом.Чеснок очистите и пропустите через чеснокодавилку или мелко нарежьте. После того, как хлеб размягчился, отожмите его руками, чтобы удалить лишнюю влагу.

В глубокой миске смешайте куриный фарш, морковь, лук и чеснок. Добавьте яйцо, отжатый хлеб, соль, перец по вкусу и щедрую щепотку орегано. Для густоты добавьте ложку панировки, при необходимости. Котлеты лучше формировать в формы небольших шариков.

Разогрейте сковороду с растительным маслом на среднем огне. Выложите котлеты на сковороду и обжаривайте по 5-7 минут с каждой сторон. Если котлеты получаются слишком толстыми, можно накрыть сковороду крышкой, чтобы они лучше пропеклись внутри.

Подавайте с любимым гарниром: картофельным пюре, салатом или овощами на пару.

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