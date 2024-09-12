После возникновения проблем было подано заявление в правоохранительные органы по поводу растраты средств.

В медицинском батальоне "Госпитальеры" разразился скандал из-за подозрений в присвоении средств. Так, бывшая работница батальона Анна Скольбушевская, позывной "Адмирал Няв", обвиняется в несанкционированном использовании средств, собранных в рамках благотворительного собрания. Об этом сообщили "Госпитальеры" в соцсети Х.

С 2022 по 2023 год Анна Скольбушевская, известная в твиттере под ником "Адмирал Няв", организовывала благотворительное собрание для медицинского батальона "Госпитальеры". 15 декабря 2023 г. она осуществила последний платеж на счет фонда и завершила свою работу в организации.

Однако до июня 2024 года Скольбушевская продолжила копить средства от имени "Госпитальеров". Внутреннее расследование батальона выявило, что собранные средства были потрачены не по назначению: "Адмирал Няв" использовала их на личные нужды, такие как азартные игры, роскошные поездки по Европе, билеты на концерты и другие развлечения.

"У Анны есть серьезные проблемы со здоровьем и скрываемая зависимостью. Ее многочисленные истории оказались ложными", – утверждают в батальоне.

"Госпитальеры" исключили Анну Скольбушевскую из своего состава, забрав ее шевроны и всю символику. Подано заявление в правоохранительные органы по поводу растраты средств. По информации от "Госпитальеров", Скольбушевская сейчас находится на лечении. Другие лица, причастные к этой ситуации, были исключены из батальона, или проходят проверку.

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