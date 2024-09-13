Если земля на огороде выглядит сухой и непривлекательным с желто-коричневыми пятнами, скорее всего, вам нужно выяснить, как восстановить плодородие почвы и сохранить его.

Об этом сообщили на youtube-канале "Жива Земля".

Как восстановить плодородие почвы:

Добавьте органический компост.

Компост — это смесь разложившихся листьев, высушенных растений и растительных отходов, которую можно использовать в качестве удобрения для улучшения здоровья почвы.

Он также питает червей и другие организмы, присутствующие в земле, и сохраняет ее рыхлой для увеличения аэрации.

Он помогает почве удерживать влагу и защищать траву и растения от вредителей и болезней. Использование органического компоста в качестве удобрения — отличный способ переработки биоразлагаемых отходов.

2. Предотвращение затвердевания почвы.

Если вы паркуете машину на газоне или держите тяжелую технику, есть большая вероятность, что газон страдает от уплотнения почвы. Твердая или спрессованная почва не позволит воде и питательным веществам достигать корней травы и сделает газон унылым и бесплодным. Почва должна быть рыхлой, чтобы трава и корни растений могли распространяться в поисках воды.

Это также помогает микроорганизмам свободно перемещаться под ней и превращать органические вещества в питательные вещества.

3. Проведите анализ почвы.

Восстановить плодородие почвы — это не однодневный процесс. Это то, что вы делаете непрерывно, год за годом. Вот почему необходимо проверять вашу почву каждые несколько лет. Тест почвы поможет вам определить уровень pH в почве. Высокий уровень pH считается токсичным и его следует избегать. Тест также покажет количество калия (K), кальция (Ca), серы (S) и других питательных веществ, присутствующих в почве, и находятся ли они в нужном количестве.

4. Мульчируйте поверхность почвы.

Мульчирование — это процесс, при котором на поверхность почвы наносят слои навоза или компоста. Это не только помогает поддерживать влажность почвы, но и контролирует ее температуру. При правильном выполнении мульчирование может значительно повысить плодородие почвы. Поскольку мульча медленно разлагается, она обеспечивает питательными веществами червей и насекомых, находящихся под ней, и поддерживает цикл почвенных процессов.

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