В настоящее время адвокат и истец обратились в суд с целью отмены приказа о мобилизации и увольнении мужчины из армии.

В медиа появилась информация о том, что Дрогобычский районный территориальный центр комплектования и социальной поддержки мобилизовал гражданина, у которого было бронирование от прохождения военной службы. В этой связи гражданин подал в суд заявление с требованием освободить его от службы в армии. ТЦК мобилизовали мужчину, который на момент вручения повестки имел бронирование.

Об этом рассказал адвокат мобилизованного Владимир Сольский. Во Львовском ТЦК отреагировали на скандал.

По словам гражданина, 27 июля 2024 Дрогобычский районный территориальный центр комплектования и социальной поддержки мобилизовал и направил для прохождения службы жителя Борислава, хотя 23 июля 2024 он уже был забронирован в соответствии с приказом Минэкономики Украины от 23.07.2024 и имел 1 отсрочку. .2025.

Мобилизированный подал жалобу во Львовский окружной административный суд, и суд открыл административное производство по этому делу.

Адвокат Владимир Сольский отмечает, что его клиент уведомил военкомов о наличии бронирования и предоставил письмо с места работы, где указывалось о бронировании и просьбе предоставить несколько дней для подачи остальных необходимых документов.

В настоящее время адвокат и истец обратились в суд с целью отмены приказа о мобилизации и увольнении мужчины из армии. Известно, что сейчас он проходит службу в учебном центре ВСУ.

Львовский территориальный центр комплектования и социальной поддержки прокомментировал ситуацию, указав, что гражданин 1971 года, который был работником одного из супермаркетов, не был включен в список забронированных сотрудников, отправленного в РТЦК и СП.

Хотя заведение действительно бронировало определенных своих работников, в присланном документе фамилия этого гражданина отсутствует. РТЦК не получал никакой информации о другом бронировании этого гражданина.

Таким образом, мобилизация гражданина произошла в соответствии с нормами закона. Он был признан пригодным к военной службе решением военно-врачебной комиссии и на данный момент проходит службу, выполняя свои обязанности.

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