Он отказался получать повестку и не явился на отправку в воинскую часть.

В Запорожье осудили мужчину, получившего две повестки во время мобилизации, однако избегал призыва. На суде мужчина заявил, что готов сесть в тюрьму лишь бы не вступать в ВСУ. Об этом говорится в приговоре Хортицкого районного суда Запорожья.

Согласно данным суда, мужчина в мае 2024 года прошел военно-врачебную комиссию, которая признала его пригодным к мобилизации. Он отказался получать повестку и не явился на отправку в воинскую часть. В июне 2024 года ситуация повторилась.

На судебном заседании мужчина признал свою вину. Он объяснил, что его отец был католиком, что повлияло на его религиозные взгляды. Впоследствии он стал "свидетелем Иеговы". В мае 2024 года ему посоветовали обратиться в территориальный центр комплектования для получения отсрочки от мобилизации и заявил, что его "не мобилизуют через Бога". При посещении ТЦК он был направлен на ВЛК, которая подтвердила его пригодность к мобилизации и издала повестку.

Муж утверждал, что не подписывал никаких документов, и когда к нему приехала полиция, он снова обратился в территориальный центр комплектования, где в очередной раз отказался от мобилизации.

Житель Запорожья заявил, что не может служить из-за своих религиозных взглядов, но готов работать "психологом после завершения войны и оказывать помощь бойцам". Он также отметил, что не опасается заключения и считает, что это позволит ему заняться саморазвитием, однако служить в армии не будет.

Суд, рассмотрев материалы дела, признал мужчину виновным по статье 336 Уголовного кодекса Украины. Его приговорили к трем годам лишения свободы.

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