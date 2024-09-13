Им грозит до 12 лет тюрьмы, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Четверо жителей Тернопольщины, злоупотребляя своим служебным положением, угнали беспилотники из почтовых отправлений на общую сумму около 6 миллионов гривен. Злоумышленники перепродавали квадрокоптеры через интернет. В случае доказательства вины им грозит до 12 лет лишения свободы. Подробности сообщили в пресс-службе Нацполиции.

Киберполицейские вместе со следователями Главного следственного управления Национальной полиции Украины под процессуальным руководством Офиса генерального прокурора разоблачили деятельность преступной группы. Участники группы завладели средствами граждан под видом закупки и продажи дронов.

Противоправную деятельность организовали два жителя Тернополя, один из которых на момент преступления занимал должность начальника отделения известного почтового сервиса. Начальник привлек к преступной схеме своих подчиненных.

Фигуранты присваивали поступавшие в посылках беспилотники и были предназначены для нужд украинских защитников. После этого злоумышленники перепаковывали отправку, заполняя пустые коробки аналогичным по весу и габаритам ненужности.

Злоумышленники продавали ворованные квадрокоптеры в интернете по ценам ниже рыночных. Товары отправляли из отделения, где работал один из организаторов. Оплату за ворованное они получали через подконтрольные счета дроп и криптогаманцы. Один из фигурантов даже зарегистрировал ФЛП, чтобы получать платежи за продажу ворованного имущества.

Таким образом, злоумышленники присвоили содержание 26 отправлений для украинских воинов, что оценивается почти в 6 миллионов гривен.

Фигурантам выдвинули подозрение по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах). Им грозит до 12 лет заключения с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, а также конфискацией имущества.

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