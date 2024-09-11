В сентябре 2024 года части украинцев нужно повторно обратиться в Пенсионный фонд для продления жилищных субсидий, в то время как большинство будет получать помощь автоматически.

В сентябре 2024 г. некоторым украинцам следует повторно обратиться в Пенсионный фонд Украины (ПФУ), чтобы не потерять право на жилищные субсидии. Между тем, большинство граждан продолжат получать государственную помощь на оплату коммунальных услуг без необходимости в дополнительных обращениях.

Согласно информации ПФУ, в сентябре будет предоставлена ​​жилищная субсидия на неотапливаемый сезон, поскольку сентябрь является его последним месяцем.

Для большинства граждан субсидия будет назначена автоматически, если:

не изменилась информация об имущественном положении;

не было изменений в составе домохозяйства.

Таким образом, если вы уже получаете субсидию, дополнительное обращение в ПФУ не требуется. Однако некоторым категориям лиц право на субсидию в сентябре будет предоставлено только при условии предоставления нового обращения в фонд. Для этого нужно подать:

заявление на субсидию;

декларацию о доходах/расходах.

Обратиться в Пенсионный фонд необходимо, если:

вы арендуете жилое помещение и платите за него коммунальные услуги;

в домохозяйстве есть внутренне перемещенные лица (ВПЛ);

фактическое количество жителей меньше зарегистрированного;

домохозяйство нуждается в субсидии на покупку сжиженного газа, твердого/жидкого печного горючего;

в предыдущем сезоне субсидия была назначена в 0,00 грн.

Как подать заявление на субсидию

Заявления на назначение субсидии можно подать следующими способами:

по почте или лично в сервисный центр Пенсионного фонда;

через портал электронных услуг ПФУ (выбрать опцию "Заявление на жилищную субсидию или льготу") или мобильное приложение фонда;

через портал государственных услуг "Действие" (указав "Заявление на субсидию");

в центры предоставления административных услуг;

через уполномоченных лиц исполнительного органа сельского/поселкового/городского совета или военной администрации.

Для подачи заявления в электронном формате необходима квалифицированная электронная подпись (КЭП).

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