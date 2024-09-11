В сентябре 2024 г. некоторым украинцам следует повторно обратиться в Пенсионный фонд Украины (ПФУ), чтобы не потерять право на жилищные субсидии. Между тем, большинство граждан продолжат получать государственную помощь на оплату коммунальных услуг без необходимости в дополнительных обращениях.
Согласно информации ПФУ, в сентябре будет предоставлена жилищная субсидия на неотапливаемый сезон, поскольку сентябрь является его последним месяцем.
Для большинства граждан субсидия будет назначена автоматически, если:
- не изменилась информация об имущественном положении;
- не было изменений в составе домохозяйства.
Таким образом, если вы уже получаете субсидию, дополнительное обращение в ПФУ не требуется. Однако некоторым категориям лиц право на субсидию в сентябре будет предоставлено только при условии предоставления нового обращения в фонд. Для этого нужно подать:
- заявление на субсидию;
- декларацию о доходах/расходах.
Обратиться в Пенсионный фонд необходимо, если:
- вы арендуете жилое помещение и платите за него коммунальные услуги;
- в домохозяйстве есть внутренне перемещенные лица (ВПЛ);
- фактическое количество жителей меньше зарегистрированного;
- домохозяйство нуждается в субсидии на покупку сжиженного газа, твердого/жидкого печного горючего;
- в предыдущем сезоне субсидия была назначена в 0,00 грн.
Как подать заявление на субсидию
Заявления на назначение субсидии можно подать следующими способами:
- по почте или лично в сервисный центр Пенсионного фонда;
- через портал электронных услуг ПФУ (выбрать опцию "Заявление на жилищную субсидию или льготу") или мобильное приложение фонда;
- через портал государственных услуг "Действие" (указав "Заявление на субсидию");
- в центры предоставления административных услуг;
- через уполномоченных лиц исполнительного органа сельского/поселкового/городского совета или военной администрации.
Для подачи заявления в электронном формате необходима квалифицированная электронная подпись (КЭП).
Читайте также:
Это вкуснее окрошки: звезда "Мастер Шеф" дала простой рецепт холодного супа
Идеальное сочетание: рецепт оригинального салата с морковью по-корейски и грибами
Готовьте с разными начинками: простой рецепт галеты от победительницы "Мастер Шеф" Глинской