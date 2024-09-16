В Винницкой области сын командира воинской части организовал побег военнообязанного мужчины за пределы Украины, который намеревался уехать под видом волонтера.

Об этом говорится в приговоре, вынесенном Барским районным судом Винницкой области 30 августа.

Согласно судебным материалам, 1 апреля 2022 года военнообязанный мужчина получил повестку от ТЦК в спортзале для прохождения медицинской комиссии. Комиссия сочла его годным к службе, но он захотел отсрочить военную службу и обратился за помощью к сыну командира воинской части, который пообещал решить проблему за 600 долларов. Мужчина сообщил об этом правоохранителям и дальше действовал под их контролем.

В начале мая 2022 года обвиняемый получил 600 долларов за влияние на решение должностных лиц ТЦК и СП. Еще три тысячи гривен он заработал за организацию незаконной переправки военнообязанной за границу, маскируя это под перевозкой гуманитарной помощи для благотворительного фонда.

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11 июля 2022 сын командира воинской части с клиентом на собственной машине отправились к государственной границе. По дороге военнообязанный забыл загранпаспорт, из-за чего обвиняемый взорвал его из машины, обещая, что позже его заберет другой водитель. Возле города Хмельницкий автомобиль остановили на блокпосту и провели обыск, изъяв деньги у нарушителя.

На судебном заседании обвиняемый отрицал свою вину и отказался давать показания. Адвокат утверждала, что доказательства сфальсифицированы, а средства подбросили.

суд

Суд признал сына командира воинской части виновным в злоупотреблении влиянием и организации незаконной переправки лица через государственную границу Украины, назначив ему восемь лет заключения с конфискацией имущества.

Приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован в течение 30 дней с момента оглашения.

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